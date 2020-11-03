В Свердловской области накануне Дня народного единства пройдёт «Ночь искусств-2020»

Свердловскую область ждёт традиционная «Ночь искусств». Фото: Галина Соловьева.

Сегодня, 3 ноября, в городах Свердловской области пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств-2020». Официальное открытие состоится в екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в 18:00.

Сама акция пройдёт в период с 18:00 до 23:00. Традиционно девизом мероприятия станет «Искусство объединяет», а основной темой – 75-летие Победы. С учётом текущей эпидемиологической обстановки мероприятия акции планируется провести в двух форматах: офлайн (необходима предварительная регистрация) и онлайн.

Известно, что участие в «Ночи искусств» примет 271 площадка. Жителей 132 населённых пунктов региона ожидает более 360 программ в смешанном формате. Из них около 250 – бесплатные. С полным списком мероприятий можно ознакомиться тут.

По словам директора Центра инновационных музейных технологий Светланы Швецовой, одним из необычных мероприятий «Ночи искусств» станет выход на маршрут троллейбуса №6. По эскизам студентов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства общественный транспорт превратится в движущийся арт-объект.

Фото: «Центр инновационных музейных технологий» Свердловского областного краеведческого музея им. Клера

Свердловчанам напоминают о необходимости использования на мероприятиях средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

Добавим, в 2019 году в акции «Ночь искусств» приняли участие более 270 площадок, большинство из которых представили бесплатные программы.