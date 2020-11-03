Эпизод # 8. Памятник Императору Александру II в Екатеринбурге

В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы. Спустя 111 лет, в сентябре 2020 года, фотокорреспонденты «Областной газеты» – Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – пересняли 28 екатеринбургских пейзажей Прокудина-Горского с тех же ракурсов.

1. Памятник Александру II на Кафедральной площади.

Александр II находился на российском престоле с 1855 по 1881 год. Вошёл в историю как император, проведший широкомасштабные реформы. Он, в частности, отменил крепостное право, за что был прозван Освободителем. Погиб в результате террористического акта.

Идею поставить в Екатеринбурге памятник Александру II подал швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Клевакин в 1886 году. Однако постамент появился только в 1895 году, а сам памятник – в 1906 году (то есть спустя 20 лет).

Монумент, отлитый из чугуна, представлял собой точную копию работы скульптора Михаила Попова, которая была установлена в Московском окружном суде.

2. Богоявленский кафедральный собор.

3. Дом братьев Дмитриевых. Сдавался в аренду под магазины, погреба, конторы.

4. Сибирский торговый банк.

Статуя Александра II в 1917 году была снята с постамента и переплавлена. А вот сам постамент прожил ещё 13 лет,

За это время на нём постояли:

статуя, похожая на американскую Статую Свободы (1918);

бюст Карла Маркса (1919-1920);

«Ванька-голый» – работа Степана Эрьзи «Освобождённый труд», изображавшая абсолютно голого мужчину (1920-1925) .

Богоявленский кафедральный собор взорван в 1930 году.

Два других объекта с фото Прокудина-Горского целы до сих пор, причём, что любопытно, оба сохранили свою «специализацию».

3. В доме братьев Дмитриевых по-прежнему магазины.

4. В здании Сибирского торгового банка теперь располагается Банк ВТБ.

5. Над комплексом зданий, в который входит дом Дмитриевых, в 2008-2009 годах появилась стеклянная надстройка – ТЦ «Европа»