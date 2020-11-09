Мудрец, казавшийся смешным

Фото: Артур Селезнёв/Президентский центр Б.Н. Ельцина

Вчера в Москве проводили в последний путь Михаила Жванецкого, скончавшегося на 87-м году жизни. Его называли писателем-сатириком. А по мне так он был одним из величайших мудрецов нашего времени. Только облекал он свою мудрость не в скучные многотомные труды, а в ёмкие фразы, только на первый взгляд казавшиеся смешными.

У каждого свои авторитеты. Для меня таким авторитетом долгие годы был Жванецкий. И его высказываний по каким-то реалиям нашей жизни мне будет не хватать. Хотя… Прошедшей весной, в первую волну ковида, кто-то вспомнил его старый монолог «Турникеты». Между прочим, 1982 года. Даже в Екатеринбурге с выдаваемыми тогда справками, разрешающими перемещаться от дома до работы, это читалось очень живо, а в Москве с тамошними ограничениями вообще выглядело как репортаж с места событий.

Бессмысленно сравнивать Жванецкого с нынешними звёздами юмора – «стендаперами». Всё, что их объединяет, это наличие микрофона, в который произносится некий текст. В том-то как раз и суть – что за текст. Качество журналистского текста сейчас определяется количеством просмотров в интернете, качество песен – количеством скачиваний там же. Для юмора придумали такой странный параметр как «плотность» – вроде как в XXI веке одна шутка в минуту, как это было прежде, уже не годится, надо шутить плотнее. Да хоть со скоростью пулемёта Максима!

И невдомёк мастерам «стендапа», что настоящий юмор изменяется не плотностью, а глубиной. И рождается он не в районе тазобедренного сустава, а гораздо выше. И воспринимается на том же уровне, на котором создаётся. Во фразе Жванецкого «В мужчине заложено чувство ритма. Только нужно ему разрешить» выросшие на «стендаперах» поймут только то, что смогут, хотя смыслов здесь гораздо больше.

Ещё один секрет успеха Жванецкого, на мой взгляд, заключается в том, что шутил он не над «тупыми америкосами» и остальными виноватыми в наших собственных проблемах, а над самим собой в первую очередь. Это, между прочим, один из секретов еврейской живучести – предельная самоирония, умение посмеяться над своими, а не над чужими недостатками. И поэтому его смех не был оскорбителен. У него вообще часто был даже не смех сквозь слёзы, а смех с оттенком пронзительной грусти. Как и у его великих земляков-одесситов Бабеля и Шолом-Алейхема, а ещё раньше в мидрашах – устных рассказах, весьма вольно толковавших Тору.

Если уж на то пошло, то у Жванецкого и с глубиной было всё в порядке, и с плотностью. У него едва ли не каждая миниатюра при желании может быть развёрнута в повесть или даже роман. Лирическому герою миниатюры «Алло, вы меня вызывали?» вполне пришлась бы впору шинель вечного титулярного советника Акакия Акакиевича Башмачкина. В короткой реплике «В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики на свет лампы. И кружат, и сидят. Один-два крупных, три-четыре мелких. А дома у них жжёны, жжёны, жжёны…» сказано больше, чем в мелодраматическом сериале на два-три телевизионных сезона. А «Как ваше здоровье, дедушка?» (этот монолог не менее блистательно, чем автор, исполнял Леонид Ярмольник). Тут, конечно, можно сначала поржать от души, а потом крепко задуматься, потому как «и самовар у нас электрический, и сами мы довольно неискренние».

Не надо быть пророком, чтобы предположить, что в ближайшие дни, псевдоинформационное пространство запестрит хлёсткими заголовками про делёж наследства, обиды жён и детей. Мне это совершенно неинтересно. Я лучше пересмотрю записи Жванецкого, благо их осталось великое множество. И нисколько не сомневаюсь, что даже без него его высказывания будут актуальны ещё много лет.

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