Валерий Меладзе призвал артистов отказаться от съёмок в новогодних программах

По словам Валерия Меладзе, артисты, музыканты и промоутеры из-за ограничений, введённых на фоне распространения коронавируса, уже восемь месяцев сидят без работы и средств для жизни. Фото: Instagram Валерия Меладзе.

Российский артист, певец Валерий Меладзе высказался по поводу введения в Москве запрета на проведение концертов. Он заявил, что коронавирусные ограничения сильно ударили по развлекательной отрасли, и призвал артистов не участвовать в съёмках новогодних телепередач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл коронавирусные ограничения сроком действия до 15 января 2021 года. Среди них - перевод студентов на дистант, закрытие детских развлекательных центров, отмена культурных, выставочных, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

Как заявил певец на своей странице в Instagram, артисты, музыканты и промоутеры из-за ограничений, введённых на фоне распространения коронавируса, уже восемь месяцев сидят без работы и средств для жизни. При этом он напомнил, что в метро, куда ежедневно спускаются 3 млн москвичей, почти не соблюдаются меры профилактики.

"Представьте если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съёмках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съёмок в новогодних программах", - пишет Валерий Меладзе.

Он считает, что таким образом артисты смогут привлечь внимание россиян к этой проблеме. Кроме того, по мнению Валерия Меладзе, именно в период распространения инфекции людям как никогда нужны развлечения и позитив, который дарят певцы, музыканты, актёры и телеведущие. Чуть позже, в другом посте, артист подчеркнул, что он "не отказывается ни от одного слова".

Напомним, два года назад телеведущий Иван Ургант представил альтернативу новогоднему шоу "Первого канала" "Голубой огонёк", в котором не было ни Аллы Пугачёвой, ни Максима Галкина, ни Николая Баскова. Программа называлась "Голубой Ургант", а суть её заключалась в следующем: команда "Вечернего Урганта" попросила артистов, родившихся в 1990-е, спеть песни, написанные в 90-х. Среди участников шоу значились Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, "Хлеб".

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