Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

86-летний актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заразился коронавирусом. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы.
Заболела также его супруга Наталья Белоусова.
"У него лёгкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице", - сообщил ТАСС директор Московского театра сатиры Мамед Агаев.
Напомним, что Александр Ширвиндт сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "12 стульев". С 2000 года является художественным руководителем Московского академического театра сатиры.
Добавим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили многие известные люди в России. Среди них - оперная певица Анна Нетребко, шоумен, свердловский актёр Сергей Светлаков, театральный режиссёр Роман Виктюк. Последний скончался в ноябре.
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