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25 ноября 2020, 11:13

Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Александр Ширвиндт

С 2000 года Александр Ширвиндт является художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Фото: Московский театр сатиры

86-летний актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заразился коронавирусом. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Заболела также его супруга Наталья Белоусова.

"У него лёгкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице", - сообщил ТАСС директор Московского театра сатиры Мамед Агаев.

Напомним, что Александр Ширвиндт сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "12 стульев". С 2000 года является художественным руководителем Московского академического театра сатиры.

Добавим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили многие известные люди в России. Среди них - оперная певица Анна Нетребко, шоумен, свердловский актёр Сергей Светлаков, театральный режиссёр Роман Виктюк. Последний скончался в ноябре.

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