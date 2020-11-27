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Культура
27 ноября 2020, 09:45

Свердловские журналисты стали победителями конкурса "ТЭФИ-Регион"

статуэтка ТЭФИ

В числе обладателей статуэток оказались свердловские журналисты. Фото: Алексей Кунилов.

Накануне в Калуге состоялась Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". В числе победителей оказались свердловские журналисты.

Программа "Вести -Урал" ГТРК "Урал" признана лучшей ежедневной информационной программой для городов-миллионников. Журналист Александр Мартиросов из Нижнего Тагила победил в номинации "Интервьюер". Статуэтку он получил за интервью с клоуном, артистом петербургского театра "Лицедеи", уроженцем Нижнего Тагила Анваром Либабовым. Интервью вышло в программе "Современники" на телеканале "Телекон".

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Posted by Александр Мартиросов on Thursday, November 26, 2020

Как отмечается на сайте конкурса, в этом году из 63 финалистов был определён 21 победитель, в том числе в специальной номинации "Красная зона". Также был вручён специальный приз за развитие Российского телевидения. Его удостоился телеканал "360".

Напомним, в прошлом году в число лауреатов "ТЭФИ-Регион" вошли "ЕТВ" (Екатеринбург) и программа "Новости 11 Канала" (Полевской).

Областная газета Свердловской области

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