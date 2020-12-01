Не стало президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, посетившей Свердловскую область в 2014 году. Фото: Александр Зайцев.

Сегодня стало известно о смерти президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой. Ей было 98 лет.

"Ирина Александровна скончалась", – заявили РИА Новостям в пресс-службе учреждения. Подробности и официальный комментарий появятся позже.

Напомним, в 2014 году Ирина Антонова посещала Свердловскую область. Она побывала в Ирбите на открытии выставки "Дар Музея имени Пушкина Ирбитскому музею ИЗО". В экспозицию вошли работы, которые директор свердловского музея Валерий Карпов привёз из Пушкинского музея. На реставрацию картин ушло 37 лет.

"Это почти невероятно! Я очень рада тому, что всё это отреставрировано. 37-летний срок даже не так велик, если иметь в виду количество памятников и характер повреждений. Вам удалось всё это отреставрировать, привести в порядок. Собственно коллекция и передавалась с этим условием. Рада тому, что всё это обрело новую жизнь", – заявляла Ирина Антонова в 2014 году.