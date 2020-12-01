Не стало президента Пушкинского музея Ирины Антоновой

Сегодня стало известно о смерти президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой. Ей было 98 лет.
"Ирина Александровна скончалась", – заявили РИА Новостям в пресс-службе учреждения. Подробности и официальный комментарий появятся позже.
Напомним, в 2014 году Ирина Антонова посещала Свердловскую область. Она побывала в Ирбите на открытии выставки "Дар Музея имени Пушкина Ирбитскому музею ИЗО". В экспозицию вошли работы, которые директор свердловского музея Валерий Карпов привёз из Пушкинского музея. На реставрацию картин ушло 37 лет.
"Это почти невероятно! Я очень рада тому, что всё это отреставрировано. 37-летний срок даже не так велик, если иметь в виду количество памятников и характер повреждений. Вам удалось всё это отреставрировать, привести в порядок. Собственно коллекция и передавалась с этим условием. Рада тому, что всё это обрело новую жизнь", – заявляла Ирина Антонова в 2014 году.
Досье
Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1945 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.
С 1945 года Ирина Антонова работала в ГМИИ имени А. С. Пушкина (Москва), занимала должности научного и старшего научного сотрудника. В 1961-2013 годах была директором этого музея.
В апреле 2013 года назначена главным куратором российских музеев. В мае 2013 года возглавила комиссию по закупкам произведений искусства при Минкультуры РФ. 1 июля 2013 года Ирина Антонова стала президентом Музея изобразительных искусств.