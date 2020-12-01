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Культура
1 декабря 2020, 12:03

Владимир Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем

Геннадий Хазанов

Геннадий Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады с 1997 года. Фото: сайт Московского театра эстрады

Президент РФ Владимир Путин назвал главный секрет творческого успеха артиста эстрады, актёра театра и кино Геннадия Хазанова. Художественный руководитель Московского театра эстрады 1 декабря отмечает 75-летие.

Глава страны направил поздравительную телеграмму юбиляру.

"Человек незаурядного и многогранного дарования, Вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – Ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым Вы щедро дарите свой талант", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Является народным артистом РСФСР (1991), лауреатом Государственной премии РФ (1996), художественным руководителем Московского театра эстрады с 1997 года.

Сегодня после полуночи и в субботу в 10:15 Первый канал покажет документальный фильм "Геннадий Хазанов. Я и здесь молчать не буду!".

"Имя Геннадия Хазанова у всех вызывает улыбку. Еще бы: он и "студент кулинарного техникума", и тот самый "попугай Кеша", и отважный учитель из итальянской школы! Но в жизни он человек серьёзный и даже нелюдимый. Не зря многие журналисты сталкиваются с жёстким отпором Геннадия Викторовича при попытке записать интервью. Особенно когда информационным поводом становятся проблемы артиста со здоровьем", - говорится в анонсе к фильму.

Областная газета Свердловской области

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