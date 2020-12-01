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Культура
1 декабря 2020, 15:41

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от COVID-19

Ирина Антонова

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова стала жертвой COVID-19. Фото: пресс-служба Пушкинского музея.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Пушкинского музея, ссылаясь на заключение врачей.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования родным и близким Ирины Антоновой. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Напомним, в 2014 году Ирина Антонова посещала Свердловскую область. Она побывала в Ирбите на открытии выставки "Дар Музея имени Пушкина Ирбитскому музею ИЗО". В экспозицию вошли работы, которые директор свердловского музея Валерий Карпов привёз из Пушкинского музея. На реставрацию картин ушло 37 лет.

Досье

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1945 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

С 1945 года Ирина Антонова работала в ГМИИ имени А. С. Пушкина (Москва), занимала должности научного и старшего научного сотрудника. В 1961-2013 годах была директором этого музея.

В апреле 2013 года назначена главным куратором российских музеев. В мае 2013 года возглавила комиссию по закупкам произведений искусства при Минкультуры РФ. 1 июля 2013 года Ирина Антонова стала президентом Музея изобразительных искусств.

Областная газета Свердловской области

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