Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от COVID-19

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова стала жертвой COVID-19. Фото: пресс-служба Пушкинского музея.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Пушкинского музея, ссылаясь на заключение врачей.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования родным и близким Ирины Антоновой. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Напомним, в 2014 году Ирина Антонова посещала Свердловскую область. Она побывала в Ирбите на открытии выставки "Дар Музея имени Пушкина Ирбитскому музею ИЗО". В экспозицию вошли работы, которые директор свердловского музея Валерий Карпов привёз из Пушкинского музея. На реставрацию картин ушло 37 лет.