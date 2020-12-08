С минуты на минуту: на Белоярской АЭС ждут американского режиссёра Оливера Стоуна

Американский режиссер Оливер Стоун посетит Белоярскую АЭС. Фото: Галина Соловьёва.

Белоярскую АЭС посетит американский режиссёр Оливер Стоун. На предприятии его ждут с минуты на минуту.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Изданию уточнили, что он едет с сопровождающими.

Визит звезды будет носить ознакомительный характер. "Оливер Стоун интересуется развитием атомной энергетики в России", – заявили в пресс-службе.

Фото: сайт Кремля

Местные СМИ также пишут, что режиссёр планирует снять фильм о Белоярской АЭС. По поводу данной информации нам сказали, что рано говорить о том, во что выльется данное посещение. Более подробную информацию о визите Оливера Стоуна нам пообещали предоставить позже.

Американский режиссёр, сценарист, продюсер Оливер Стоун снял 169 кинокартин (1970-2019 годы). Наиболее известными работами стали "Лицо со шрамом", "Взвод", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Полуночный экспресс", "Дорз". Является обладателем трёх премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов" и других наград.

Добавим, Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова – первенец большой ядерной энергетики СССР. Белоярская АЭС – единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Объём вырабатываемой электроэнергии составляет порядка 16% от общего объёма электроэнергии Свердловской энергосистемы.

Напомним, в России 5 сентября 2017 года на прилавках магазинов появилась русскоязычная версия книги Оливера Стоуна "Интервью с Владимиром Путиным". Позже Первый канал показал документальный фильм американского режиссёра "Интервью с Путиным". Мировая премьера состоялась в США на канале Showtime 12 июня. В ходе беседы в 2019 году Оливер Стоун попросил Президента РФ стать крёстным отцом его дочери.

Фото: пресс-служба Кремля

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