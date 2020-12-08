Стало известно, чем занимается Оливер Стоун на Белоярской АЭС

Стало известно, чем занимается Оливер Стоун на Белоярской АЭС. Фото: пресс-слуба атомной электростанции.

Американский режиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх премий "Оскар" Оливер Стоун находится на Белоярской АЭС. Опубликован снимок звезды на фоне электростанции.

Как сообщили в пресс-службе АЭС, Оливер Стоун пройдёт с экскурсией по четвёртому энергоблоку Белоярской атомной электростанции, посетит реакторный и машинный залы, а также зайдёт на блочный пункт управления.

Ранее "Областной газете" стало известно, что визит звезды носит ознакомительный характер. Как сообщили в пресс-службе АЭС, американский режиссёр интересуется развитием атомной энергетики в России. О том, планирует ли Стоун снять фильм, уточнить не смогли.

Американский режиссёр, сценарист, продюсер Оливер Стоун снял 169 кинокартин (1970-2019 годы). Наиболее известными работами стали "Лицо со шрамом", "Взвод", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Полуночный экспресс", "Дорз". Является обладателем трёх премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов" и других наград.

Добавим, Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова – первенец большой ядерной энергетики СССР. Белоярская АЭС – единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов.

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