Стало известно, чем занимается Оливер Стоун на Белоярской АЭС

Американский режиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх премий "Оскар" Оливер Стоун находится на Белоярской АЭС. Опубликован снимок звезды на фоне электростанции.
Как сообщили в пресс-службе АЭС, Оливер Стоун пройдёт с экскурсией по четвёртому энергоблоку Белоярской атомной электростанции, посетит реакторный и машинный залы, а также зайдёт на блочный пункт управления.
Ранее "Областной газете" стало известно, что визит звезды носит ознакомительный характер. Как сообщили в пресс-службе АЭС, американский режиссёр интересуется развитием атомной энергетики в России. О том, планирует ли Стоун снять фильм, уточнить не смогли.
Американский режиссёр, сценарист, продюсер Оливер Стоун снял 169 кинокартин (1970-2019 годы). Наиболее известными работами стали "Лицо со шрамом", "Взвод", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Полуночный экспресс", "Дорз". Является обладателем трёх премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов" и других наград.
Добавим, Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова – первенец большой ядерной энергетики СССР. Белоярская АЭС – единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов.
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