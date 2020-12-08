Театр эстрады в ЦПКиО Екатеринбурга начнут ремонтировать в 2021 году

В ЦПКиО Екатеринбурга обсудили проект реновации летнего Театра эстрады. Фото: проект летнего театра в ЦПКиО.

В ЦПКиО Екатеринбурга обсудили проект реновации летнего Театра эстрады. Открытую площадку, расположенную неподалёку от центральной аллеи, начнут ремонтировать в 2021 году.

Как рассказали в пресс-службе парка им. Маяковского, площадка, на которой ранее проводились фестивали и кинопоказы, не используется уже четыре года. Для её восстановления необходим капремонт фасада и внутренней инфраструктуры. Все работы планируется провести в течение ближайших лет, а начать ‒ уже в следующем году.

Для проработки проекта летней эстрады команда парка провела встречу с представителями театральной сферы, кино- и концертной индустрии. Участники обсудили архитектурную концепцию, подготовленную Мастерской Никиты Жилякова.

"Проект предполагает максимальное сохранение исторической формы площадки. Визуальное оформление и организация пространства делают её похожей на гнездо, образ которого и стал основой для концепции", ‒ говорится в сообщении.

Фото: проект летнего театра в ЦПКиО

В ходе обсуждения от оркестровой ямы и традиционной летней сцены-ракушки было предложено отказаться. При этом появилась идея сделать дополнительную малую сцену для выступлений. Все возможные нововведения будут обсуждаться во время доработки концепции.

"Город получит современную и многофункциональную площадку, которая сможет принимать крупные федеральные события и проводить разноплановые мероприятия", ‒ заявили в пресс-службе парка.

Фото: проект летнего театра в ЦПКиО

Ранее в ЦПКиО Екатеринбурга рассказали о новом катке "Северное сияние". В этом году лёд зальют на территории фан-зоны. Общая площадь ледяной поверхности составит 12 500 кв. метров, что в три раза больше катка, который раньше работал в центральной части парка. Аллея же будет доступна для прогулок.

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