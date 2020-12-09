Свердловский Дворец народного творчества реконструируют за 99 миллионов. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,6 млрд на реконструкцию и строительство культурных учреждений. В 2023 году Свердловской области выделят 99,39 млн рублей на капремонт Дворца народного искусства в Екатеринбурге.

Благодаря федеральному финансированию в 22 регионах страны отремонтируют Дома культуры и театры, отреставрируют музеи и объекты культурного наследия, а также построят новые концертные залы, сообщается на сайте Правительства РФ.

Средства на капремонт ГАУК СО "Свердловский государственный областной Дворец народного творчества", расположенный по ул. Фестивальной, 12 в Екатеринбурге, будут выделены в 2023 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2024 год.

Также на федеральные средства планируется провести капремонт областного историко-краеведческого музея в Самаре, модернизацию Дома народного творчества в Благовещенске, построить киноконцертный зал в Альметьевске и современное здание для Марийской государственной филармонии в Йошкар-Оле. Кроме того, будут реконструированы драмтеатры в Челябинске, Мурманске, Кургане, Красноярске, Новосибирске, Рязани и детские театры в Волгограде и Великом Новгороде.

Публикуем документ, размещённый на сайте кабмина:

Фото: сайт Правительства РФ

Читайте также:

В Екатеринбурге займутся реставрацией гостиницы "Исеть".

Театр эстрады в ЦПКиО Екатеринбурга начнут ремонтировать в 2021 году.