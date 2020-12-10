«Запись «Аннушки» Родыгина я хранила больше 35 лет»

Публикуем рассказы о малоизвестных в лирическом наследии Родыгина песнях о войне. Фото: Ольга Савчук

Редакция не успевает опубликовать до конца Года Родыгина все письма, обращения, фото, пришедшие на этот проект. Поэтому сегодня мы сочли возможным опубликовать двух авторов, рассказывающих о малоизвестных в лирическом наследии Родыгина песнях о войне.

Викторина РЫЖКОВА, хормейстер народного коллектива «Родники души», краевед, д. Нижний Катарач Талицкого района:

– Хочу поделиться историей малоизвестной песни Родыгина «Аннушка». В 1984-м, когда я училась в Свердловском областном училище культуры, наш педагог уральский композитор Владимир Иванович Горячих принёс эту песню, которую Евгений Павлович, его друг, написал ко Дню Победы на слова В. Слядневой. Про вдову Аннушку. При этом Владимир Горячих сказал: песня написана для нашего студенческого хора, мы будем первыми исполнителями. С «Аннушкой» мы выступали на разных площадках Свердловска, в том числе на юбилейном концерте Евгения Родыгина в ДК РТИ.

На государственных экзаменах записали «Аннушку» на магнитофон, я эту запись хранила больше 35 лет. За эти годы я «Аннушку» в другом исполнении ни разу не слышала. Нет её ни в популярных сборниках родыгинских песен, ни в Интернете. Лишь в двухтысячных годах, когда Родыгин приезжал к нам в деревню с концертом, он сам исполнил её под баян. А нынче, к 95-летнему юбилею Е.П. Родыгина, мы с фольклорным коллективом «Родники души» готовили сольный концерт, разучили 12 его песен. Я решила исполнить ту саму малоизвестную «Аннушку», предложила аккомпаниатору из соседнего села Арсению Есаулкову помочь мне сделать фонограмму аккомпанемента (ноты со студенческих лет сохранились у меня в учебной тетради). Хочется, чтоб эта задушевная, неоправданно забытая песня Родыгина дошла до слушателя.

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Ольга САВЧУК, ветеран ВСМПО-Ависма, г. Верхняя Салда:

– Это фото сделано в Храме Христа Спасителя 12 мая 2005 года. В дни празднования 60-летия Победы на торжественном концерте в Москве уральцы Евгений Родыгин и Алёна Карпенко (Верхняя Салда) исполнили песню «Брату». Евгений Павлович многие годы дружил с нашим городом, доверял солистам и ансамблям исполнять свои песни. Именно так произошло и с его песней «Брату» на слова К. Сидорова.

Её редко исполняют, а в ней – великие слова:

Тебя убили под Смоленском,

В краю поэтов и садов,

Но в той дороге деревенской

Я не нашёл твоих следов.

В полях, лесах и на полянах

Встречал я звёзды и цветы,

Где на могилах безымянных

Растут случайные цветы.

Как много холмиков печали

Не знают собственных имён,

Над ними залпы не звучали

В часы поспешных похорон.

Тебя найти мне не под силу,

И я кладу цветы, мой брат,

На всем известную могилу,

Где неизвестный спит солдат...

Исключительность этого фото в том, что «Брату» исполняет и сам автор. И посмотрите – с каким чувством!

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