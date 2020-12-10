На Урале выберут Главную маму-2020. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге состоится финал конкурса «Главная мама Урала-2020». Мероприятие пройдёт завтра в 18:00 на сцене театра «Щелкунчик».

За титул поборются 25 мам от 25 до 48 лет. В проекте участвуют представительницы из Екатеринбурга, Режа, Каменска-Уральского, Новоуральска, Верхней Пышмы, Заречного, Серова, Камышлова и Алапаевска.

Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, на финальном шоу определится самая красивая мама региона. При этом будут учитываться как внешние данные претенденток, так и духовная красота. Ранее девушки провели несколько благотворительных акций.

«Мы пропагандируем не столько красоту внешнюю, сколько красоту духовную. Именно мама с добрым сердцем, не равнодушная к проблемам окружающих людей достойна звания «Главной мамы Урала», – заявила организатор регионального конкурса Марина Степура.

Победительница получит корону из серебра, украшенную жемчугом и топазами. В течение года «Главная мама Урала-2020» будет представлять регион на различных культурных и социальных мероприятиях, проводимых в УрФО. Помимо этого всем участницам будут присуждены отдельные номинации и вручены приятные подарки от организаторов и спонсоров конкурса.

Фото: сайт конкурса

Отдать свой голос за понравившуюся участницу можно здесь.

Проект направлен на пропаганду семейных ценностей. Цель конкурса – повысить престиж материнства и показать, что современная женщина может быть успешной в нескольких сферах одновременно, в семье, в профессии, и помимо этого принимать активное участие в общественной жизни.

Ранее в Екатеринбурге выбрали Главную маму города. За титул боролась 41 екатеринбурженка. Победительницей стала 33-летняя мама двух детей Надежда Ефимова. Она получила ювелирный комплект, стоимость которого не раскрывается.