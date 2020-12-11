Равнение на Моргенштерна

"За деньги не купишь чего хочет душа" - пел Валеев-Моргенштерн два года назад, но сейчас явно передумал. Или таки продал душу? Фото: Кадр из клипа Моргенштерна

Исполнитель по имени Алишер Моргенштерн стал музыкантом года по версии модного журнала «GQ». Он же редакцией журнала «Forbes Life» выдвинут кандидатом на звание «культурного человека 2020 года». Казалось бы, что нам до развлечений столичного «глянца», плохо представляющего, что творится на той обширной территории, которую они презрительно называют Замкадьем.

Чукотская легенда

И всё-таки поразмышлять тут есть над чем. Тем более что молодые коллеги по «Областной газете» любят время от времени ставить надо мной эксперименты, погружая меня в чуждую среду и с любопытством наблюдая, что из этого получится. На этот раз поручили познакомиться с творчеством исполнителя, взорвавшего отечественный шоу-бизнес.

Послушал, посмотрел, почитал. Ну что вам сказать, друзья мои… Большей помойки я в своей жизни пока не встречал. Речь даже не об обилии ненормативной лексики, меня этим, честное слово, не удивить, а о самом содержании, о котором сказать, что оно ниже плинтуса, значит не сказать ничего.

Вообще-то меня поставили в крайне затруднительное положение, поскольку свои тезисы я вроде как должен подкреплять цитатами, но жёсткие рамки, очерченные для общеполитического издания Роскомнадзором, не позволяют этого сделать. Да и для наших читателей это будет шок, пусть и в пересказе. Дело даже не в обилии ненормативной лексики (употребляется она с чисто подростковой интенсивностью, но выглядит это так же комично, как в случае с непослушным мальчиком, который решил назло маме уши отморозить). В конце концов, дело не в том, как, а в том – о чём говорить. Что хотите со мной делайте, но «Зять» или «Пойду, водки найду» у Ноггано – это великолепные, мастерски сделанные мини-спектакли. Или два куплета (третий и четвёртый им явно проигрывает по качеству) песни Григория Лепса про бывших и будущих коллег по работе – её же как минимум каждый второй может исполнить от первого лица.

В случае с Алишером совсем не то. Там полная убогость и на уровне лексики, и на уровне мысли. И тем не менее он суперпопулярен и уже сказочно богат (особенно для человека, который поначалу позиционировал себя в своих песнях как отъявленного маргинала).

Говорят, есть такая чукотская легенда о происхождении человека. Мудрый ворон создал десятую часть людей из рукавицы. Так появились вожди. Потом десятую часть людей – из водорослей. Так появились шаманы. А оставшиеся 80 процентов людей ворон создал из собачьего говна. Читать такое обидно? Конечно. Ещё обиднее осознавать, что это очень похоже на правду. Нет? А кто же тогда скинулся юному уроженцу Уфы Алишеру на полтора миллиона долларов (именно во столько оценивается сейчас его состояние).

За деньги не купишь, чего хочет душа…

Небольшая справка для тех из наших читателей (а их, я думаю, большинство), кто, как и я, до сих пор оставался в счастливом неведении о существовании этого юноши. Родился он двадцать два года назад как Алишер Тагирович Валеев, но потом изменил в паспорте фамилию. Дальше свидетельства расходятся – то ли сделал он это ещё в четырнадцать лет, то ли аж в сентябре 2020-го. То ли это девичья фамилия матери, то ли Алишер Валеев стал Моргенштерном («утренняя звезда» в переводе с немецкого) в честь называемого так холодного оружия. Да по большому счёту какая разница.

Он меньше всего похож на «лирического героя» из своего первого альбома (2018 года выпуска) «До того как стал известен» – тупого подростка, которого интересует только не пойти в школу, пиво, скейтборд и тёлки. Наверняка это не более чем удачно выбранный образ, но он позволил моментально стать популярным. Сейчас про Валеева-Моргенштерна с придыханием говорят, что это пример человека, который сам с нуля поднялся в кратчайший срок до высот шоу-бизнеса. Оставим в стороне вопрос – высота современного шоу-бизнеса это вершина или дно. Я в другом сильно сомневаюсь – что так уж сам и с нуля. Или всё-таки вложился кто-то в талантливого парнишку.

«Лирический герой» раннего Валеева-Моргенштерна вызывает сочувствие. Просто по той простой причине, что я хорошо знаю, где потом оказались такие плохие мальчики, которые тоже думали, что невероятно круты. Многие из них так навсегда и остались мальчиками. В памяти друзей. Там даже местами есть вполне себе как бы романтика: «Пойдём-ка со мной покорять этот мир. Ну и пусть в карманах нет ни гроша. За деньги не купишь чего хочет душа. Так мало времени, поторопись. Не слушай никого, брат, это твоя жизнь».

Образ из более позднего творчества кроме омерзения ничего вызвать не может. И сам исполнитель, как мне кажется, это прекрасно понимает, блестяще играя конченого подонка, у которого есть тот набор-минимум для осознания собственного величия: «Эй, посмотри. Два мульта на мне – часы. Три на шее, семь под жопой. Мне чуть больше двадцати». Вот он, пример для подражания подрастающему поколению. И куда за год-два девалась юношеская романтика?

Вот вопрос, который давно меня интересует. Почему подобные примеры всегда выглядят так проникновенно и соблазнительно, а стоит нашим звёздам шоу-бизнеса записать какую-нибудь песенку за всё хорошее против всего плохого, то выходит какое-то натужное и фальшивое фуфло, которое в любом рейтинге популярности выше тысячного места не поднимется никогда в жизни?

…Делать деньги, делать деньги

Само выдвижение персонажей типа Валеева-Моргенштерна в ряд значимых культурных явлений – это, на мой взгляд, приговор даже не ему, а его аудитории. Рассказывают, что по Одессе ходил человек, свежевымазанный масляной краской, и говорил прохожим: «Дай рубль, а то обниму». Давали все. Валеев-Моргенштерн – из той же оперы, только угроза не действует. Тут просто мазохизм какой-то, что ли… На «дайте много денег, а то насру вам в уши», публика радостно восклицает: «Да! Круто! На тебе много денег и насри не только в уши!». Грубо? Неаппетитно? Мерзко? А что делать, я всего выступаю в неблагодарной роли зеркала, на которое, как известно, неча пенять…

Можно сколько угодно повторять заклинания про растущие как на дрожжах патриотизм и духовность, вставание с колен и тому подобное, но загляните любопытства ради в список 100 самых популярных песен, которые российские пользователи айфонов чаще всего слушают в приложении «Apple musiс». На вершине этого списка JONY, The Weeknd, NILETTO, GAYAZOV$ BROTHER$, ZIVERT, MORGENSTERN & Элджей. Кроме второго исполнителя все остальные наши, доморощенные. Как сказал бы Глеб Жеглов из фильма «Место встречи изменить нельзя», «странный вы народ, как собаки, ни имени, ни роду, одни кликухи». Содержание там тоже не на высоте, то есть выше пояса редко поднимается.

А недавно Алишер Валеев-Моргенштерн стал рекламным лицом «Альфа-банка». Того самого, что когда-то обращался к потенциальной аудитории со слоганами «Только для солидных клиентов» и «Банк для успешных людей». Теперь к сотрудничеству с банком приглашает Алишер, с глумливой ухмылкой делающий миллионы по щелчку. Не надо учиться, работать, надо вести себя как Алишер – то есть «делать деньги, делать деньги» (цитату полностью привести не могу по вышеуказанной причине).

Одни говорят, что такой рекламный ход – очень креативно, просто на грани гениальности, а то и за гранью (дословные цитаты не могу привести). Другие в недоумении разводят руками – к кому обращена эта реклама? Вроде как даже некоторые сотрудники банка увольняются. Значит, не совсем окончательно в современном обществе устарело такое замечательное понятие как репутация.

Напоследок у меня для вас хорошие новости. Если кто-то вдруг наивно решил, что Моргенштерн – это уже окончательное дно, которого достигла наша культура, то я вас вынужден утешить. Через пару лет, когда, возможно, про Алишера из Уфы все забудут (он, кстати, сейчас переквалифицировался в рестораторы, открыл ресторан в центре Москвы), наверняка появится что-то ещё более дегенеративное. И модные журналы наперегонки с не менее модными блогерами будут нам взахлёб рассказывать, как это круто.

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