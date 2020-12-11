Премии главы региона вручили учащимся и педагогам учреждений культуры и искусства

Награждены 28 человек. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге состоялось вручение стипендий и премий губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства. На торжественной церемонии министр культуры региона Светлана Учайкина наградила 28 человек.

Стипендии и премии главы региона с 2013 года распределяются в нескольких номинациях. Это «Юные дарования» – учащиеся детских школ искусств, «Молодые дарования» (обучающиеся и студенты государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования), а также в номинации «За лучшую педагогическую работу года» и «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале».

В первых двух категориях стипендии получают по десять человек (25 000 рублей в «Юных» и 35 000 в «Молодых дарованиях»), за педагогическую работу награждают семь преподавателей (премии в размере 50 000), и ещё одна награда вручается за вклад в профессию (100 000).

Стипендии в категории «Юные дарования» получили ученики школ из Екатеринбурга, Режа, Краснотурьинска, Серова, Лесного, Верхней Пышмы. Все они – участники и лауреаты многочисленных конкурсов, в том числе международных. К примеру, Андрей Важенин из Детской музыкальной школы №5 имени В.В. Знаменского – лауреат международного конкурса-фестиваля «Виртуозы гитары», международного конкурса «Мелодии малахитовой шкатулки» и многих других. А баянист Артём Якимов из Лесного, в числе прочего, обладатель приза международного конкурса исполнительского мастерства «Казань-мьюзик Йорт».

В номинации «Молодые дарования» стипендии получат важнейшие кузницы кадров Урала. Все десять человек – из Уральской специальной музыкальной школы, училища им. П.И. Чайковского, Художественного училища им. И.Д. Шадра, Уральского хореографического колледжа и Свердловского колледжа искусств и культуры.

Большинство педагогов, отмеченных премиями, также из Екатеринбурга, кроме преподавателя по классу домры Кировградской детской музыкальной школы Ирины Татариновой.

Важнейшую и почётную награду за вклад в развитие художественного образования получил Виктор Елецкий – многолетний преподаватель Асбестовского колледжа искусств по баяну и аккордеону. Заслуженный работник культуры РФ, чей стаж работы больше 50 лет, а среди его учеников – сплошь лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Рассмотрев заявки участников конкурса на соискание стипендий и премий губернатора Свердловской области, конкурсная комиссия отметила: в номинации «Юные дарования»: 1) Иванову Дарью Игоревну, МБУК ДО «Детская музыкальная школа №2 имени М.И. Глинки», г. Екатеринбург; 2) Важенина Андрея Алексеевича, МБУК ДО «Детская музыкальная школа №5 имени В.В. Знаменского», г. Екатеринбург; 3) Зенкину Елизавету Дмитриевну, ГБУДОСО «Режевская детская школа искусств», г. Реж; 4) Лимонову Анастасию Андреевну, МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная школа», г. Краснотурьинск; 5) Новикова Никиту Максимовича, ГБУДОСО «Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова» г. Серов; 6) Смоленцева Евгения Васильевича, МБУК ДО «Детская музыкальная школа №2 имени М.И. Глинки», г. Екатеринбург; 7) Смотрина Антона Олеговича, МБУК ДО «Детская музыкальная школа №2 имени М.И. Глинки», г. Екатеринбург; 8) Шипунова Кирилла Олеговича, ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)», г. Екатеринбург; 9) Якимова Артёма Игоревича, МБУ ДО «Детская музыкальная школа», г. Лесной; 10) Ястребцову Ксению Антоновну, МБУ ДО «Детская художественная школа», г. Верхняя Пышма. в номинации «Молодые дарования»: 1) Голованова Алексея Александровича, ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж»), г. Екатеринбург; 2) Глухих Глеба Максимовича, ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж»), г. Екатеринбург; 3) Зуева Юрия Вячеславовича, ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж»), г. Екатеринбург; 4) Исаеву Ксению Анатольевну, ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)», г. Екатеринбург; 5) Леонтьеву Марию Александровну, ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)», г. Екатеринбург; 6) Полтенко Андрея Владимировича, ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург; 7) Пшеничного Александра Александровича, ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)», г. Екатеринбург; 8) Савинцеву Ирину Сергеевну, ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж», г. Екатеринбург; 9) Семьянову Марию Павловну, ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры», г. Екатеринбург; 10) Шабалина Семёна Андреевича, ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург. в номинации «За лучшую педагогическую работу года»: 1) Барышеву Елену Владимировну, МАУК ДО «Детская школа искусств №5», г. Екатеринбург; 2) Голдобину Наталию Юрьевну, ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)», г. Екатеринбург; 3) Мореву Яну Владимировну, ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)», г. Екатеринбург; 4) Никитину Тамару Евгеньевну, МАУК ДО «Детская музыкальная школа №7 имени С.В. Рахманинова», г. Екатеринбург; 5) Попову Веру Анатольевну, ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)», г. Екатеринбург; 6) Сальникову Ольгу Викторовну, ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)», г. Екатеринбург; 7) Татаринову Ирину Васильевну, МАУ ДО «Кировградская детская музыкальная школа», г. Кировград. в номинации «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале»: Елецкого Виктора Ивановича, преподавателя ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств», г. Асбест.

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