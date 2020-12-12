В Екатеринбурге выбрали Главную маму Урала-2020

В екатеринбургском театре «Щелкунчик» состоялся финал конкурса «Главная мама Урала-2020». За титул и серебряную корону боролись 25 красавиц от 25 до 48 лет.
На финальном шоу, которое состоялось накануне, выбрали самую самую. При этом члены жюри учитывали как внешние данные претенденток, так и духовную красоту. Ранее девушки провели несколько благотворительных акций.
Победительницей конкурса стала екатеринбурженка Виктория Яворская, воспитывающая одного ребёнка. Ей вручили корону из серебра, украшенную жемчугом и топазами. В течение года она будет представлять регион на различных культурных и социальных мероприятиях, проводимых в УрФО.
Первой вице-мамой стала 45-летняя Наталья Углова, у которой четыре ребёнка. Второй вице-мамой стала 37-летняя Анастасия Свалова. У неё трое детей.
Помимо этого всем участницам были присуждены отдельные номинации и вручены приятные подарки от организаторов и спонсоров конкурса. Публикуем полный список номинаций и тех, кому они достались:
- «Мама-зеркало души» ‒ Шерстнёва Татьяна;
- «Самая вдохновляющая мама» ‒ Надежда Яценко;
- «Самая современная мама» и «Самая модная мама» ‒ Ирина Салимова;
- «Мировая мама» ‒ Алёна Лукашова;
- «Самая стильная мама» ‒ Анна Орлова;
- «Самая активная мама» и «Главная мама интернет голосования» ‒ Екатерина Холманских;
- «Самая обворожительная мама» ‒ Анна Безгодова;
- «Самая женственная мама» ‒ Анастасия Свалова (вторая вице-мама);
- «Самая заботливая мама» ‒ Виктория Яворская (главная мама Урала);
- «Самая добрая мама» ‒ Светлана Мартыненко;
- «Самая яркая мама» ‒ Светлана Головушкина;
- «Самая хозяйственная мама» ‒ Екатерина Катеренчук;
- «Самая энергичная мама» ‒ Алёна Прудникова;
- «Мама Olfactorius» ‒ Дарья Давыдова;
- «Самая элегантная мама» ‒ Екатерина Шалаева;
- «Самая гармоничная мама» ‒ Марина Псотни;
- «Мама-здоровый образ жизни» ‒ Наталья Углова (первая вице-мама);
- «Самая креативная мама» ‒ Наргиз Керимова;
- «Самая очаровательная мама» ‒ Людмила Антонова;
- «Самая позитивная мама» ‒ Оксана Бабкина;
- «Самая артистичная мама» ‒ Эльмира Сандыкова;
- «Самая великолепная мама» ‒ Наталья Брызгалова;
- «Самая фотогеничная мама» ‒ Ирина Суханова;
- «Самая утончённая мама» ‒ Анастасия Волкова.
По данным организаторов, проект направлен на пропаганду семейных ценностей. Цель конкурса – повысить престиж материнства и показать, что современная женщина может быть успешной в нескольких сферах одновременно, в семье, в профессии, и помимо этого принимать активное участие в общественной жизни.
Ранее в Екатеринбурге выбрали Главную маму города. За титул боролась 41 екатеринбурженка. Победительницей стала 33-летняя мама двух детей Надежда Ефимова. Она получила ювелирный комплект, стоимость которого не раскрывается.