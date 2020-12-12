В Екатеринбурге выбрали Главную маму Урала-2020

Названа Главная мама Урала-2020. Фото: организаторы конкурса.

В екатеринбургском театре «Щелкунчик» состоялся финал конкурса «Главная мама Урала-2020». За титул и серебряную корону боролись 25 красавиц от 25 до 48 лет.

На финальном шоу, которое состоялось накануне, выбрали самую самую. При этом члены жюри учитывали как внешние данные претенденток, так и духовную красоту. Ранее девушки провели несколько благотворительных акций.

Победительницей конкурса стала екатеринбурженка Виктория Яворская, воспитывающая одного ребёнка. Ей вручили корону из серебра, украшенную жемчугом и топазами. В течение года она будет представлять регион на различных культурных и социальных мероприятиях, проводимых в УрФО.

Первой вице-мамой стала 45-летняя Наталья Углова, у которой четыре ребёнка. Второй вице-мамой стала 37-летняя Анастасия Свалова. У неё трое детей.

Помимо этого всем участницам были присуждены отдельные номинации и вручены приятные подарки от организаторов и спонсоров конкурса. Публикуем полный список номинаций и тех, кому они достались:

«Мама-зеркало души» ‒ Шерстнёва Татьяна ;

; «Самая вдохновляющая мама» ‒ Надежда Яценко ;

; «Самая современная мама» и «Самая модная мама» ‒ Ирина Салимова ;

; «Мировая мама» ‒ Алёна Лукашова ;

; «Самая стильная мама» ‒ Анна Орлова ;

; «Самая активная мама» и «Главная мама интернет голосования» ‒ Екатерина Холманских ;

; «Самая обворожительная мама» ‒ Анна Безгодова ;

; «Самая женственная мама» ‒ Анастасия Свалова (вторая вице-мама);

(вторая вице-мама); «Самая заботливая мама» ‒ Виктория Яворская (главная мама Урала);

(главная мама Урала); «Самая добрая мама» ‒ Светлана Мартыненко ;

; «Самая яркая мама» ‒ Светлана Головушкина ;

; «Самая хозяйственная мама» ‒ Екатерина Катеренчук ;

; «Самая энергичная мама» ‒ Алёна Прудникова ;

; «Мама Olfactorius» ‒ Дарья Давыдова;

«Самая элегантная мама» ‒ Екатерина Шалаева ;

; «Самая гармоничная мама» ‒ Марина Псотни ;

; «Мама-здоровый образ жизни» ‒ Наталья Углова (первая вице-мама);

(первая вице-мама); «Самая креативная мама» ‒ Наргиз Керимова ;

; «Самая очаровательная мама» ‒ Людмила Антонова ;

; «Самая позитивная мама» ‒ Оксана Бабкина ;

; «Самая артистичная мама» ‒ Эльмира Сандыкова ;

; «Самая великолепная мама» ‒ Наталья Брызгалова ;

; «Самая фотогеничная мама» ‒ Ирина Суханова ;

; «Самая утончённая мама» ‒ Анастасия Волкова.

По данным организаторов, проект направлен на пропаганду семейных ценностей. Цель конкурса – повысить престиж материнства и показать, что современная женщина может быть успешной в нескольких сферах одновременно, в семье, в профессии, и помимо этого принимать активное участие в общественной жизни.

Ранее в Екатеринбурге выбрали Главную маму города. За титул боролась 41 екатеринбурженка. Победительницей стала 33-летняя мама двух детей Надежда Ефимова. Она получила ювелирный комплект, стоимость которого не раскрывается.