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Культура
12 декабря 2020, 13:15

В Екатеринбурге выбрали Главную маму Урала-2020

Главная мама Урала-2020

Названа Главная мама Урала-2020. Фото: организаторы конкурса.

В екатеринбургском театре «Щелкунчик» состоялся финал конкурса «Главная мама Урала-2020». За титул и серебряную корону боролись 25 красавиц от 25 до 48 лет.

На финальном шоу, которое состоялось накануне, выбрали самую самую. При этом члены жюри учитывали как внешние данные претенденток, так и духовную красоту. Ранее девушки провели несколько благотворительных акций.

Победительницей конкурса стала екатеринбурженка Виктория Яворская, воспитывающая одного ребёнка. Ей вручили корону из серебра, украшенную жемчугом и топазами. В течение года она будет представлять регион на различных культурных и социальных мероприятиях, проводимых в УрФО.

Первой вице-мамой стала 45-летняя Наталья Углова, у которой четыре ребёнка. Второй вице-мамой стала 37-летняя Анастасия Свалова. У неё трое детей.

Помимо этого всем участницам были присуждены отдельные номинации и вручены приятные подарки от организаторов и спонсоров конкурса. Публикуем полный список номинаций и тех, кому они достались:

  • «Мама-зеркало души» ‒ Шерстнёва Татьяна;
  • «Самая вдохновляющая мама» ‒ Надежда Яценко;
  • «Самая современная мама» и «Самая модная мама» ‒ Ирина Салимова;
  • «Мировая мама» ‒ Алёна Лукашова;
  • «Самая стильная мама» ‒ Анна Орлова;
  • «Самая активная мама» и «Главная мама интернет голосования» ‒ Екатерина Холманских;
  • «Самая обворожительная мама» ‒ Анна Безгодова;
  • «Самая женственная мама» ‒ Анастасия Свалова (вторая вице-мама);
  • «Самая заботливая мама» ‒ Виктория Яворская (главная мама Урала);
  • «Самая добрая мама» ‒ Светлана Мартыненко;
  • «Самая яркая мама» ‒ Светлана Головушкина;
  • «Самая хозяйственная мама» ‒ Екатерина Катеренчук;
  • «Самая энергичная мама» ‒ Алёна Прудникова;
  • «Мама Olfactorius» ‒ Дарья Давыдова;
  • «Самая элегантная мама» ‒ Екатерина Шалаева;
  • «Самая гармоничная мама» ‒ Марина Псотни;
  • «Мама-здоровый образ жизни» ‒ Наталья Углова (первая вице-мама);
  • «Самая креативная мама» ‒ Наргиз Керимова;
  • «Самая очаровательная мама» ‒ Людмила Антонова;
  • «Самая позитивная мама» ‒ Оксана Бабкина;
  • «Самая артистичная мама» ‒ Эльмира Сандыкова;
  • «Самая великолепная мама» ‒ Наталья Брызгалова;
  • «Самая фотогеничная мама» ‒ Ирина Суханова;
  • «Самая утончённая мама» ‒ Анастасия Волкова.

По данным организаторов, проект направлен на пропаганду семейных ценностей. Цель конкурса – повысить престиж материнства и показать, что современная женщина может быть успешной в нескольких сферах одновременно, в семье, в профессии, и помимо этого принимать активное участие в общественной жизни. 

Ранее в Екатеринбурге выбрали Главную маму города. За титул боролась 41 екатеринбурженка. Победительницей стала 33-летняя мама двух детей Надежда Ефимова. Она получила ювелирный комплект, стоимость которого не раскрывается.

Областная газета Свердловской области

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