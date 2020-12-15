Уральцам присуждена национальная премия "Имперская культура"

Для оформления книги "Берёзовый сок" использовались рисунки уральских школьников, где запечатлены места, связанные с жизнью и творчеством уральского поэта-классика. Фото: предоставлено Литературным музеем Степана Щипачёва (г. Богданович)

Группе уральцев присуждена Национальная премия «Имперская культура». Премией награждаются деятели культуры и науки, внесшие большой вклад в возрождение русской культуры как в России, так и за рубежом. Слово «имперская» в названии подразумевает всё многообразие отечественной культуры.

Среди удостоенных награды уральцев – Наталья Прошина за создание Музея святой царской семье в КПУ «Царский» (номинация «События. Подвиги. Люди»), Владимир Сутырин за книгу «О том, что остаётся за кадром» («Проза»), детский ансамбль «Октоих» за вклад в русскую духовную музыкальную культуру («Музыкальное искусство»).

Музей Степана Щипачёва (г. Богданович) отмечен за вклад в развитие национального самосознания, но конкретно в номинации «Территория слова» награды заслужила изданная музеем книга «Берёзовый сок», третье переиздание автобиографической повести о детстве уральского писателя Степана Щипачёва. Литературный музей в Богдановиче – единственный в Свердловской области музей, посвящённый поэту и поэзии, и вот уже более четверти века он популяризирует творчество уральского классика, своего земляка. Среди 6500 экспонатов музея наиболее знаковые – книги поэта, изданные в разных странах мира. Но издание, отмеченное национальной премией «Имперская культура» – собственная инициатива музея. Для оформления книги использовались отобранные по конкурсу детские рисунки, на которых запечатлены щипачёвские места.

Учредители нацпремии «Имперская культура» – Союз писателей России, Литфонд России, редакция журнала «Новые книги России», Фонд святителя Иоанна Златоуста. Учреждённая в 1999-м, премия «Имперская культура» вручается ежегодно в Москве 19 января, в день Святого Богоявления. Как будет на этот раз, в условиях пандемии – пока неизвестно.

Книга «Берёзовый сок», отмеченная премией «Имперская культура», – третье издание биографической прозы Степана Щипачёва на Урале. В фондах музея есть «Берёзовый сок» даже на югославском. Фото: предоставлено Литературным музеем Степана Щипачёва (г. Богданович)