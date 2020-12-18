В Екатеринбурге завершились обсуждения по проекту нового зала филармонии

В Екатеринбурге завершились обсуждения по проекту нового зала филармонии. Фото: проект.

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по проекту нового зала Свердловской филармонии. Участие в них приняли 17 человек.

Горожане рассмотрели проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Клары Цеткин ‒ Тургенева ‒ Первомайской ‒ Карла Либкнехта. На этом месте должен появиться новый зал филармонии. Срок реализации проекта – 2025 год.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии, от участников поступило 14 предложений и замечаний. Только два пункта признаны подлежащими учёту. Остальные, в том числе касающиеся вопроса сохранения сада Вайнера учёту не подлежат.

Говоря о саде Вайнера, один из участников обсуждений предложил полностью сохранить данный земельный участок и дать ему статус особо охраняемой природной территории. На это организатор слушаний ответил, что "в связи с нормативными параметрами и конструктивными особенностями размещения нового концертного зала сохранение полностью земельного участка (сад Вайнера) невозможно.

Ознакомиться с полным перечнем предложений участников и комментариев организатора можно тут.

Добавим, ране в Екатеринбурге представили обновлённую концепцию нового концертного зала филармонии. Авторы проекта решили отказаться от наземной парковки на углу Первомайской ‒ Карла Либкнехта, предусмотрев вместо неё двухуровневый подземный паркинг.