«Спросите у главы»: Евгений Куйвашев - о том, почему в Верхней Синячихе нет нового клуба

Глава региона отметил, что ситуация с Домом Культуры в Верхней Синячихе ему хорошо знакома. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции рассказал, кому надо задавать вопрос, почему в посёлке Верхняя Синячиха не выделяются деньги на строительство нового Дома культуры.

По словам журналистов, сейчас Дом культуры в посёлке Верхняя Синячиха находится в приспособленном помещении, в котором нет условий для его работы. Несмотря на то, что все документы уже подготовлены, вопрос с клубом в населённом пункте, в котором проживают 10 тысяч человек, не может решиться на протяжении шести лет.

Глава региона отметил, что ситуация с Домом Культуры в Верхней Синячихе ему хорошо знакома и посоветовал журналистам переадресовать вопрос, почему не выделялись деньги на ДК, главе округа.

«Он знает почему. Можете подойти к нему и спросить — почему на Верхнюю Синячиху столько времени не давали денег на клуб. И он вам ответит. Если не ответит, я сам вам потом отвечу», - сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что глава округа только в этом году решил задачи, которые ставились перед руководителями муниципалитетов.

«До конца года посмотрим, как эти задачи выполнены, и дальше будем реализовывать следующие задачи. У нас не так много денег, чтобы начинать всё сразу», - резюмировал глава региона.