Имя своего избранника Лиза Монеточка не раскрыла. Фото: скриншот записи в Instagram

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка вышла замуж. Радостным событием исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

«Сегодня я вышла замуж», - рассказала певица своим подписчикам, сопроводив запись фотографией женской и мужской руки с надетыми обручальными кольцами. Имя своего избранника Лиза Монеточка не раскрыла.

Напомним, ранее в начале октября в эфире программы «Вечерний Ургант» Лиза Монеточка призналась в романе со своим продюсером Витей Исаевым. Молодые люди подтвердили слова ведущего, что они являются парой.

«Вы идеально подходите друг другу. Вы идеальная пара», - отметил тогда Иван Ургант.

Также певица представила на Первом канале свой второй альбом «Декоративно-прикладное искусство». В конце Лиза Монеточка и Витя Исаев спели песню из нового альбома.