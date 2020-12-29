В Екатеринбурге стартует юбилейный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 29 декабря, в уральской столице стартует XV Рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Он продлится до 7 января.

За указанный период времени 25 команд должны создать ледовые шедевры у Храма-на-Крови (ул. Царская, 10). Для этого с Северского водоёма уже завезено 170 кубометров льда.

Темами юбилейного фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова» (традиционная);

«20-летие канонизации святых Царственных страстотерпцев»;

«Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской»;

«Александр Невский – воин, правитель, святой» - к 800-летию святого;

«Достижения в эпоху императора Николая II»;

«Ювелир Российской Империи» – к 175-летию Карла Фаберже;

«Великий гуманист и реалист – Ф. М. Достоевский» – к 200-летию писателя;

«Время первых» - к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос;

«Иван Билибин – выдающийся русский художник-сказочник» – к 145-летию художника. Мастера прибыли из Архангельска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сергиева Посада, Тверской области, Перми и Пермского края, Нарьян-Мара, Ижевска и республики Удмуртия, Иркутска, Кургана, Новоуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Среднеуральска. Также есть скульпторы из Екатеринбурга.

По итогам конкурса между авторами ледовых скульптур будут распределены призовые места. Команды также поборются за приз зрительских симпатий, приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, приз Храма-на-Крови и другие спецпризы.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в день открытия фестиваля участников и гостей поприветствуют уральский казачий ансамбль «Багренье» и детский фольклорный ансамбль «Уральская вечора». Они исполнят рождественские песнопения, колядки и народные песни.

Напомним, в прошлый раз 1-е место заняли Елена и Иван Смирновы из Перми за композицию «К звёздам». 2-е место –Николай Вылка (Нарьян-Мар) и Сергей Митрофанов (Ижевск), а 3-е – Александр Смоленцев (Сергиев Посад) и Андрей Селивёнок (Пермь).

Добавим, ещё один фестиваль ледовых скульптур проходит в самом центре Екатеринбурга. В рамках ледового городка на площади 1905 года появились 10 работ фестиваля «Европа-Азия». Ранее «Облгазета» рассказывала и показывала, как участники доводят до ума свои ледяные работы. Почитать острые комментарии скульпторов можно тут.

Накануне главная новогодняя площадка города открылась. График работы опубликован здесь.