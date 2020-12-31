Клава Кока и Niletto перевоплотились в итальянцев в новгоднем шоу у Ивана Урганта

Клава Кока и Niletto превратились в эфире первого канала в Claudia Cocca и NILETTO NILETTI. Фото: скриншот записи программы «Вечерний Ургант»

Последний в этом году выпуск шоу «Вечерний Ургант» стилизовали под запись концерта прошлого века. В программе приняли участие уральские артисты Клава Кока и Niletto: они спели дуэтом на итальянском языке.

«Команда «Вечернего Урганта» решила не снимать специальный новогодний выпуск в 2020 году. Вместо этого в эфир пойдёт итальянская музыкальная передача, удивительно похожая на российское шоу», - говорится в анонсе новогодней программы.

«Мы подумали и поняли, что в этот год мы не ездили за границу, никто не приезжал к нам из-за рубежа, и, наверное, стоит на секунду забыть о том, что мы разделены, и вспомнить, что мы одна большая планета. Что мы больше всего любим смотреть на Новый год? Концерт звёзд итальянской эстрады!», — сказал Иван Ургант в начале программы.

В итоге вместо традиционного выпуска, зрители увидели новогодний итальянский фестиваль песен под названием «CIAO, 2020» («Прощай, 2020 год»).

Участие в новогоднем выпуске приняли уральские артисты Клава Кока и Niletto: они превратились в эфире первого канала в Claudia Cocca и NILETTO NILETTI и исполнили на итальянском языке популярный трек «Краш». Рэпер из Екатеринбурга при этом выступал на роликах.

Помимо исполнителей из Екатеринбурга в новогоднем «Вечернем Урганте» выступили певица Zivert, группа Cream soda, Николай Басков и многие другие.

Напомним, в этом году Niletto уже был в гостях у Ивана Урганта: 6 марта в эфире шоу «Вечерний Ургант» показали работу музыкальной студии Александра Гудкова на песню Niletto «Любимки».