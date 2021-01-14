В Екатеринбурге установили памятную доску в честь поэта Осипа Мандельштама

В уральской столице состоялось открытие памятной доски в честь поэта, критика, литературоведа Осипа Мандельштама и его супруги Надежды. Памятную доску установили на втором этаже железнодорожного вокзала Екатеринбурга, где в 1934 году поэт вместе с женой провели один день на пути в Соликамск, откуда их потом направили к месту ссылки.

Установка мемориальной доски приурочено к дню рождения поэта. 14 января 2021 года Осипу Мандельштаму исполняется 130 лет. Пожертвования собирались по всей России.

"Николай Предеин [екатеринбургский скульптор - прим. "Облгазеты"] создал прекрасное произведение, Роман Либеров [российский режиссёр - прим. "Облгазеты"] назвал Екатеринбургскую памятную доску лучшей из установленных по всему миру из посвященных Осипу Эмильевича Мандельштаму", - говорится в записи, опубликованной на странице НПО "Уральский мемориал" в Facebook.

Открытие доски было организовано как поэтическая встреча, на которой уральские поэты Леонид Быков, Юрий Казарин, Владимир Блинов прочитали любимые строки из стихотворений Осипа Мандельштама. В мероприятии принимала участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщается на сайте омбудсмена.

"Особенность этой мемориальной доски в том, что она полностью подготовлена силами общественности. Большое спасибо всем участникам проекта, а также отдельная благодарность руководству Свердловского управления железной дороги за сотрудничество", - сказала она.

Как отмечается на сайте "Уральского мемориала", в ноябре 1933 года Осип Мандельштам написал одно из своих самых значимых произведений, за которую его и отправили в ссылку. Антисталинскую эпиграмму "Мы живём, под собою не чуя страны" из уст поэта услышали не больше 20 человек, один из которых и донёс на него властям.