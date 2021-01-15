Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от COVID-19

Дата и место прощания с кумиром детства миллионов россиян пока неизвестны. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала "Россия 1".

В возрасте 71 года скончался худрук детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. В конце 2020 года он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В конце декабря Борис Грачевский заразился COVID-19 и находился на амбулаторном лечении, сообщает ТАСС. 28 декабря его госпитализировали в связи с ухудшением ситуации, а 7 января его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна. 10 января супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская сообщила о стабилизации состояния Грачевского, переведённого в реанимацию.

Дата и место прощания с кумиром детства миллионов россиян пока неизвестны.

Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 года. Впервые он вышел на сцену со своим отцом в возрасте 6 лет, а уже в 10 поставил первый танец. В 1969 году он поступил на заочное отделение ВГИКа по специальности "Организация кинопроизводства". В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал киножурнал "Ералаш", для которого он писал сценарии, занимался постановкой сюжетов, а также сыграл несколько ролей.

В 2000-м году удостоился почётного звания "Заслуженный деятель искусств РФ", а в 2009-м - Ордена Почёта "за большие заслуги в развитии отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность".