Екатеринбурженка стала юной мисс мира. Фото: скрин страницы в Instagram.

10-летняя жительница Екатеринбурга Диана Первых стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss world-2021". Она завоевала титул "Юная мисс мира".

Об этом сообщили организаторы конкурса, а также сама победительница в Instagram.

Юная красавица рассказала, что мероприятие проходило в концертном зале Москонцерт-Холла (Москва). В своём посте она отметила, что корона, которую ей вручили, является символом победы, результатом работы над собой, веры в себя и самосовершенствования.

"Я с достоинством буду носить этот титул", – пообещала Диана.

Ещё один пост екатеринбурженки был посвящён фестивалю "World Beauty-2021", который также состоялся в столице России. На нём красавица получила премию Вячеслава Зайцева в номинации "Лучшая детская модель".

"Сам мэтр отечественной моды Вячеслав Михайлович вручил мне статуэтку и диплом. Казалось, об этом можно было только мечтать, но моя мечта реально осуществилась", – сказала она.