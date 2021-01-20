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20 января 2021, 11:28

В Екатеринбурге состоится конкурс красоты для женщин старше 45 лет

участница конкурса красоты

Первой участницей конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга-2021" стала 52-летняя Наталья Лапаева. Фото: страница конкурса в Instagram.

Весной в столице Урала пройдёт конкурс красоты для женщин старше 45 лет. Стартовал приём заявок.

Анкеты на участие в конкурсе "Главная бабушка Екатеринбурга-2021" подали уже 15 екатеринбурженок, сообщили "Областной газете" организаторы мероприятия. Постепенно горожанам представят всех участниц.

Известно, что первой участницей стала 52-летняя Наталья Лапаева. У екатеринбурженки есть дочь и сын, а также внучка, которой 9 месяцев.

Вторая участница – родственница пятикратного Чемпиона мира по хоккею с мячом, Заслуженного мастера спорта международного класса, Заслуженного тренера СССР Валентина Атаманычева Светлана Атаманычева. У неё две дочки и три внучки.

Третья участница – 54-летняя Ольга Смакотина. Она мать двух детей и бабушка для двухлетней внучки и семилетнего внука.

В качестве требований к конкурсанткам: активная жизненная позиция и ухоженная внешность. Заявить о желании поучаствовать в конкурсе можно до 10 февраля. Финал запланирован на март-апрель.

Отправлять заявки можно на номер +7(912) 246-48-24.

Напомним, ранее организаторы конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга-2021" уже проводили подобные мероприятия. Так, в прошлом году выбрали "Главную маму Екатеринбурга", "Главную мамы Урала", "Уральская краса ‒ длинная коса".

Областная газета Свердловской области

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