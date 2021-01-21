Шалинские школьники продвигают творчество мастеров-земляков

На сайте представлены авторы, которые работают в разных техниках, – лепка из глины, плетение, вышивка, роспись и многое другое. Фото: Скриншот сайта «Особый талант»

В Шалинском городском округе нашли необычный способ познакомить жителей и гостей муниципалитета с творчеством всех местных умельцев. Выставки работ взрослых и юных мастеров организуют в режиме онлайн – на сайте «Особый талант». Сейчас на сайте действуют 35 выставок. Наполнением и продвижением портала занимаются ученики средней общеобразовательной школы №90.

Идейным вдохновителем проекта стал выпускник школы Кирилл Швецов. Он заметил, что многие просто не знают, какие таланты живут с ними по соседству, и предложил объединить всех мастеров на одной интернет-площадке. Местные власти идею поддержали. В марте прошлого года Кирилл вошёл в число победителей муниципального конкурса молодёжных проектов «Банк молодёжных инициатив» и получил грант на разработку сайта.

Сейчас Кирилл выступает в качестве наставника проекта, а развитием ресурса занялись семиклассники школы Алексей Дергунов и Софья Бушланова – обучающиеся центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного на базе школы в сентябре прошлого года. Алексей отвечает за техническую поддержку ресурса, а Софья наполняет сайт и продвигает его в соцсетях. Ресурс адаптирован для просмотра на мобильных телефонах. В ближайшее время будет разработана версия для слабовидящих людей.

У каждого мастера есть страничка с портретом, творческой биографией, названием техники, фотографиями работ и контактами автора, если он хочет продавать свои изделия. Первым поставщиком информации о шалинских талантах стал районный музей истории, сейчас о новых «звёздочках» узнают по сарафанному радио. Присоединиться к проекту может любой желающий – для этого надо заполнить форму и отправить её на модерацию. Если заявить о себе хочется, а самостоятельно сделать и прислать качественные снимки не получается (например, в силу преклонного возраста), возможен выезд на дом.

– «Точка роста» обеспечивает технические возможности для реализации этого проекта. У ребят есть современное помещение для работы и всё необходимое оборудование под рукой, – рассказывает руководитель центра Елена Тимина.- «Особый талант» – проект прежде всего социальный, он объединяет творческих шалинцев. Учреждения культуры организуют свои выставки, но из-за территориальной удалённости населённых пунктов они не пользуются популярностью у жителей других сёл. Для сравнения, каждую выставку, размещённую на сайте, посмотрели до двух тысяч человек.

Как пояснила «Облгазете» директор Шалинского центра развития культуры Ольга Попова, для мастеров такой ресурс – способ публично продемонстрировать результаты своих увлечений, а для муниципалитета – ценная база при проведении районных творческих конкурсов и фестивалей и презентации городского округа на областном уровне.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».