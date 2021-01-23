Евгений Куйвашев обсудил с Ольгой Любимовой развитие Свердловской киностудии и открытие «Эрмитаж-Урала»

Музей планируют открыть в апреле 2021 года. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Глава региона обсудил с главой Минкульта РФ развитие Свердловской киностудии и позвал на открытие «Эрмитаж-Урала».

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в ходе встречи обсуждались знаковые проекты, реализуемые на Среднем Урале, и вопросы развития в регионе сферы культуры.

Евгений Куйвашев напомнил, что Свердловская область - один из крупнейших культурных центров России: в регионе реализуются уникальные фестивали и творческие проекты, известные далеко за пределами страны. Губернатор отметил, что несмотря на то, что пандемия COVID-19 затормозила многие творческие процессы и сбила концертные графики, свердловские власти находит новые форматы реализации востребованных проектов.

В частности, с соблюдением мер безопасности прошёл фестиваль Ural Music Night и состоялся ряд премьер в театрах, в том числе - постановка свердловской Музкомедии «Храни меня, любимая». Также в online были перенесены традиционные Ночь музеев, областная акция «День чтения» и другие знаковые культурные мероприятия.

Одной из главных тем встречи стало развитие Свердловской киностудии и укрепление её статуса как одного из кинематографических центров России. Ольга Любимова подчеркнула, что «учреждению удалось сохранить имущественный комплекс».

«То, что сохранен имущественный комплекс киностудии, это самое главное. Конечно же, есть над чем работать. Например, мы не удовлетворены качеством производимого контента. Отрасль сегодня активно развивается и киностудия, конечно же, тоже будет развиваться», - пояснила министр культуры РФ.

По словам министра, при поддержке Минкультуры России в Свердловской области снимаются несколько фильмов. Евгений Куйвашев отметил высокий уровень местной анимационной индустрии.

Кроме того в ходе встречи обсуждались работы в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Проект вышел на финишную прямую: строительство завершено, идёт монтаж музейного оборудования. Губернатор обратился к министру с просьбой оказать дополнительную поддержку проекту, а также принять участие в открытии «Эрмитаж-Урала».

Напомним, в прошлом году глава Минкультуры России посетила стройплощадку центра во время рабочего визита на Средний Урал.

Ранее сообщалось, что открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге перенесено на весну. Музей планируют открыть в апреле 2021 года.