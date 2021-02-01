Раньше мастера работали в небольшом помещении на втором этаже дома культуры. Сейчас здесь – класс хореографии. Фото: Алексей Кунилов

Село Ницинское, расположенное в 33 километрах к северо-западу от Ирбита, пока не увидишь на туристической карте области. Но у него есть все шансы туда попасть. Год назад в старинном селе (в 2024 году оно отметит 400-летний юбилей) открылся Центр народных промыслов и ремёсел. Там местные мастера учат всех желающих ткать, вышивать, изготавливать народные куклы, печь блины в печи и работать с деревом.

Всего несколько лет назад бывшая колхозная контора стояла без окон и дверей. Сейчас здание не узнать! Фото: Алексей Кунилов

«Попросили помочь с переездом»

Над дверями центра красуется надпись: «Открыт при поддержке губернатораЕвгения Владимировича Куйвашеваи министерства инвестиций и развития Свердловской области». Трудно представить, что ещё два года назад двухэтажное здание бывшей колхозной конторы стояло заброшенным, без окон и дверей. Сегодня оно выглядит как с картинки – изнутри и снаружи.

- Идея создания Центра народных ремёсел родилась очень давно, но вопрос решился лишь в 2017 году. Помог счастливый случай, – рассказывает начальник управления культуры Ирбитского муниципального образования Лариса Новосёлова. – Глава региона приехал в Ницинский сельский дом культуры (СДК) на областной форум сельских жителей. Во время экскурсии мы показали ему комнату рукоделия, в которой были собраны старинные изделия и современные творческие работы. Мы попросили помочь с переездом: подходящее здание уже присмотрели. Евгений Владимирович поддержал идею и распорядился выделить 12 миллионов на ремонт.

Глава региона пока не успел посетить объект, который открылся благодаря его поддержке. Фото: Алексей Кунилов

В 2019 году губернатор приехал на Ирбитскую ярмарку и снова обратил внимание на команду СДК. К тому времени был готов художественный проект экспозиции, и Евгений Куйвашев распорядился выделить ещё восемь миллионов на его реализацию.

Оформление проекта, к слову, доверили Уральскому региональному институту музейных проектов из Екатеринбурга. В разработке проекта участвовали работники дома культуры, директор централизованной клубной системы Ирбитского МО Кристина Немтина, сотрудники районной администрации, включая главу Ирбитского муниципального образования Алексея Никифорова.

В январе прошлого года Центр ремёсел начал работу. Сегодня это одновременно и выставочное пространство, и досуговый центр, где проводятся мастер-классы и творческие занятия, квесты и многое другое.

Кстати Сейчас в Ирбитском муниципальном образовании мечтают о присвоении статуса территории традиционного бытования народных промыслов. Это позволит мастерам района (в том числе и ницинским) иметь официальное звание «мастер народных промыслов или ремесла». Сейчас таких территорий в регионе 14. «Сохранение традиций Среднего Урала, развитие потенциала исторически сложившихся промысловых школ на особом контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева,- комментирует министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. – Каждая территория, располагающая таким наследием, представляет собой культурную ценность, и мы хотим, чтобы как можно больше людей имели возможность знакомиться с достоянием и красотой нашего края. Организована работа по включению мест традиционного бытования промыслов в туристские маршруты и увеличению количества таких маршрутов».

Половик и палантин – с нуля

Гордость центра – зал истории села. Например, этот зал – единственное место в Ницинском, где можно позвонить в настоящий колокол – на макете фрагмента Никольского храма (сам сельский храм был разрушен в шестидесятые, а новый с тех пор так и не построили). Кроме того, в центре есть зал со сценой и мультимедийным проектором и аппаратурой. Зал с настоящей русской печью для приёма гостей. В коридорах размещаются выставки, посвящённые народным художественным промыслам. Для создания антуража стены расписали вручную, мебель «под старину» была изготовлена на заказ.

Посетителей центра коллектив СДК встречает хлебом-солью и русскими народными песнями. Фото: Алексей Кунилов

Все помещения (включая бывший гараж колхозной конторы) занимают мастерские. В них размещаются одиннадцать творческих формирований, посвящённых декоративно-прикладному творчеству. Там занимается в общей сложности 155 человек. Они делают украшения из бисера, шьют костюмы, изготавливают игрушки и куклы, ткут, вяжут и вышивают, занимаются резьбой и выжиганием по дереву. Любой технике обучают с нуля. Занятия в творческих объединениях проводятся один-два раза в неделю, для сельчан они бесплатны. Для функционирования центра в штате дома культуры появились ещё четыре творческие единицы.

Как и в былые времена, работы ницинских мастеров по достоинству оценивают и на ежегодной Ирбитской ярмарке, и на фестивалях, конкурсах и ярмарках в регионе и за его пределами. Как рассказала художественный руководитель дома культуры Елена Симонова, часть изделий отправляется на продажу – раскупают их быстро. Вырученные деньги идут на новые материалы. Впору открывать сувенирную лавку!

Интересно В ноябре газета «Родники Ирбитские» рассказала о четырёх поколениях семьи Ларисы Новосёловой. Начальник управления культуры сама вяжет лет с семи. Этому искусству её научила бабушка, которая «носками, чулками и рукавичками обеспечивала не только свою семью, но и жителей деревни Удинцевой», а вышиванию – мама. Будучи взрослой, Лариса Анатольевна переняла традицию женского поколения своей семьи: начала ткать половики. Дочь Ларисы Новосёловой Елена Симонова тоже шьёт, вышивает, вяжет и ткёт. И даже самая юная представительница семьи, пятилетняя Есения, уже начала постигать азы вязания под руководством своей бабушки.

Коллектив Центра ремёсел подготовил список мастер-классов для гостей (стоимостью от ста рублей), продумал развлекательные программы, интерактивные игры и квесты. Новый туристический объект посетили несколько групп из Ирбита и Екатеринбурга, побывали в центре и директора турагентств региона, но в планы вмешалась пандемия. Так что жителям области ещё предстоит открыть эту точку на карте.

Зал истории села Ницинского. Фото: Алексей Кунилов

В этом году команда центра при поддержке муниципальных властей намерена наверстать упущенное. В ближайшее время в учреждении ждут визита первых лиц региона и представителей сферы туризма: торжественное перерезание красной ленточки было отложено из-за коронавируса. После этого можно будет вплотную заняться продвижением объекта. Пока записаться на мастер-классы или заказать сувениры можно на страничках учреждения в соцсетях и по телефону, указанному на сайте централизованной клубной системы Ирбитского района.

- С открытием центра появилась уверенность в том, что секреты сельских мастеров не забудутся, а будут передаваться из поколения в поколение. И мне радостно видеть, как люди разных возрастов с нескрываемым интересом создают что-то своими руками так же, как создавали их предки, – резюмирует глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров. – Надеюсь, что Центр народных промыслов и ремёсел станет ещё и визитной карточкой нашего района, притягательным туристическим центром. В прошлом году из-за пандемии работа в этом направлении была приостановлена. Сейчас она продолжается.

Один из экспонатов зала – фрагмент избы. Фото: Алексей Кунилов

В зале есть интерактивный экран, где можно почитать об истории края. Фото: Алексей Кунилов

Никольский храм в Ницинском был разрушен в 60-е годы, но колокольный звон в селе звучит. Колокол над макетом храма – настоящий, его изготовили каменск-уральские мастера. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В мастерской «Дом бисера» кипит работа. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Вот так обыграли шкафы для материалов и готовых изделий в одной из мастерских. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Костюмы, сшитые ницинскими мастерицами. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

За ткацким станком – ученица Ницинской средней школы Екатерина Чащина. Фото: Алексей Кунилов

Эти палантины сотканы руками ницинских мастериц. Фото: Алексей Кунилов

Корреспондент «Облгазеты» поучаствовала в нескольких мастер-классах: попробовала изготовить палантин на ткацком станке, испекла первый блин в русской печи и научилась выжигать по дереву. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

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