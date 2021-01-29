Василий Лановой: актёр высшего пилотажа

Василий Лановой в апреле 2017 года на сцене екатеринбургского Театра эстрады. Фото: Павел Ворожцов

Народный артист СССР Василий Лановой пополнил печальный список жертв коронавируса. 16 января ему исполнилось 87 лет.

И это, наверное, не тот случай, когда можно случившееся списать на возраст, потому что актёр, который, казалось бы, уже сделал всё что мог, до последнего играл в спектаклях, мечтал о новых ролях на сцене Театра имени Евгения Вахтангова, которому он верой и правдой служил почти 65 лет.

Мальчишка, четыре года проведший в оккупации и ставший заикой после того, как немецкая автоматная очередь прошла над его головой, Лановой стал одним из лучших российских чтецов. А ведь на самом деле высший пилотаж актёрского мастерства – покорить зал только лишь своими голосом и интонацией, без всяких спецэффектов, дублёров и каскадёров.

По иронии судьбы обе свои самые, пожалуй, известные кинороли Лановой получил случайно. В роли Павла Корчагина в экранизации культового советского романа «Как закалялась сталь» 1957 года он заменил заболевшего во время съёмок Георгия Юматова (что послужило причиной их многолетней ссоры), а в роли Ивана Вараввы в «Офицерах» режиссёр видел Олега Ефремова, но тот, уже утверждённый на роль, был занят на других съёмках. И дуэт Юматова и Ланового воплотил на экране эталон настоящей мужской дружбы для нескольких поколений. При этом лучшим актёром 1972 года по версии журнала «Советский экран» (высшая тогдашняя награда в отечественном кино) стал Лановой, а не исполнитель главной роли Юматов.

Даже этих ролей Лановому хватило бы с избытком, чтобы войти в историю, но в его творческой биографии были и другие блистательные работы, он воплотил на сцене и на экране самые разные характеры – от романтика Артура Грея в «Алых парусах» и полковника Костенко в «Петровке, 38» и «Огарёва, 6» до блистательного эпизода в «Полосатом рейсе».

Прощание с народным артистом СССР, Героем Труда Российской Федерации Василием Лановым пройдёт 1 февраля в родном театре. Похоронят актёра на Новодевичьем кладбище.

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