Номинанты названы! «Облгазета» рассказывает, кто претендует на премию главы региона за выдающиеся достижения в области литературы и искусства

«Сильва» театра Музыкальной комедии номинирована и на «Золотую маску», и на премию губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

В списке номинантов на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства в этом году представлены 24 проекта. Цифра в сравнении с прошлыми годами – не самая большая. Но и прошедший 2020-й был не самым простым для творчества. Тем не менее можно отметить интересные тенденции.

24 – цифра конкретных проектов, а не авторов. В списке сразу несколько творческих коллективов и дуэтов, трудившихся над тем или иным произведением. Также к 24-м нужно прибавить ещё троих людей: композитора Владимира Горячих, живописца Леонарда Гусева и артиста Владимира Попова. Они выдвинуты на премию «За значительный вклад в развитие культуры и искусства».

24 проекта – это немного. За последние несколько лет – самое малое количество. Для сравнение: в 2016-м было 37 проектов, в 2017-м – 39, в 2018-м – 33, 2019-м – 38. В прошлом году – 25 авторов и творческих коллективов. Причины, думаю, понятны: с марта прошедшего года культурная жизнь, как и многие другие сферы, встала на вынужденную паузу.

Тем не менее прошлый год подарил нашей области интересные проекты, о которых и хотелось бы рассказать. Начнём с литературы. Номинантов всего три. Ещё несколько лет назад их было, к примеру, десять. И вот, кстати, интересная тенденция: среди трёх произведений – ни одного художественного.

Так, книга «Каменск-Уральский. Подробности подвига» Нины Буйносовой – члена Союза журналистов и Союза писателей России, посвящена трудовому фронту. Там собраны воспоминания заводских династий, тружеников тыла, буквально ежедневно совершавших подвиг во время Великой Отечественной войны на заводах и магистралях Каменска-Уральского. В книге – воспоминания родственников, тружеников тех лет, а также очерки, подготовленные самой Ниной Ивановной.

Ещё одна книга-воспоминание – «Галина Умпелева. Такая, какая есть» (авторы Алексей Бадаев и Наталья Махлина). Из названия понятно, что посвящена она памяти блистательной народной артистки РФ, обладательницы национальной театральной премии «Золотая маска» Галине Умпелевой, служившей в Свердловском театре драмы с 1968 года.

Кстати Впервые премии главы региона были вручены в 1996 году. Наша область стала первой, кто учредил подобные награды деятелям искусства. Премии присуждаются в количестве не более десяти по 200 тысяч рублей каждая. Как правило, лауреатов объявляют весной – в конце марта или апреле.

Галины Умпелевой, горячо любимой зрителями, не стало в 2016 году. В самой же книге, кроме воспоминаний, архивных материалов, расшифрованы личные беседы Галины Николаевны с гендиректором Свердловского театра драмы Алексеем Бадаевым. Местами довольно откровенные… Отсюда и вторая часть названия – такая, какая есть.

Ещё одна тенденция, которую стоит отметить, уже в кинематографе: на премию номинированы сразу три документальных фильма. Ещё один анимационный и… ни одного игрового. Этот факт – насколько печальный, настолько же и логичный. Последние полнометражные игровые работы снимал (снимает и сейчас) Алексей Федорченко. И пока он занят самим процессом, увы, занять эту нишу некому.

Но, с другой стороны, Урал в очередной раз доказывает свою состоятельность в документальном кино. Причём все картины успели побывать на фестивалях и крупных смотрах. Работа Павла Фаттахутдинова и Светланы Бобровой «Община», рассказывающая о месте, куда люди приходят со своими проблемами и бедами, получила награду на последнем фестивале «Россия» в Екатеринбурге как «Лучший короткометражный фильм».

На том же фестивале показали «За чем пойдёшь, то и найдёшь» – интересную картину признанного уральского документалиста Марины Чувайловой о любительском театре, где играют непрофессиональные артисты – пенсионеры.

Фильм «Партизан Василь» Натальи Саврас повествует о крайне мужественном человеке – Василии Григорьевиче Безвершуке, который в 15-летнем возрасте попал в немецкий плен, а затем смог бежать и примкнул к чехословацким партизанам. В свои девяносто с лишним лет Василий Григорьевич поделился своими воспоминаниями.

Традиционно большое разнообразие в сфере театра. В первую очередь здесь стоит обратить внимание на «Сильву» Свердловского театра музыкальной комедии. «Трансильванское кабаре в двух действиях», как отмечают в самом театре, с музыкой Имре Кальмана, которая для постановки была взята с оригинальной партитуры, в 2020 году попала в восемь номинаций «Золотой маски». Режиссёр спектакля Дмитрий Беловсмог вдохнуть в знакомый хит буквально новую жизнь.

Также среди номинантов две работы Свердловского театра драмы – «Близость» (ещё одна постановка в театре Михаила Заеца), а также довольно успешная в фестивальном плане трагикомедия «Хомо Чудикус» (по рассказам Василия Шукшина) и «Человек на часах» (по произведению Николая Лескова). Последний моноспектакль поставил заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир Кравцев. Он же параллельно выступил и в своём традиционном амплуа как художник.

Приятно видеть среди театральных работ и областные учреждения. Так, Нижнетагильский драматический театр номинирован за спектакль «Демидовы. Версия» – история о династии заводчиков Демидовых и о том, зачем они пришли на Урал. Эту пьесу специально написал для театра драматург Олег Богаев. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Игорь Булыгин.

Совсем немного номинантов в музыке – также всего три. Это концертная программа «Берегите Россию» – программа, посвящённая 75-летию Великой Победы. Уральский народный хор представил песни, музыку и танцы военных лет. Также серия благотворительных концертов в культурно-просветительском центре «Царский» и цикл концертов Доры Зориной, в которых принимали участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов, исполнители Галина Коротаева, Борис Зубков, Ксения Ковалевская.

Подробно о номинантах в сфере изобразительного искусствамы рассказывали в №16 от 30.01.2021.

Список номинантов: Литература - Книга «Каменск-Уральский. Подробности подвига». Автор: Нина Буйносова - Книга «Галина Умпелева. Такая, какая есть». Авторы: Алексей Бадаев, Наталья Махлина - Серия очерков по истории культуры Урала, опубликованных в журнале «Культура Урала» в 2019-2020 годах. Автор: Юлия Матафонова Кино - Документальный фильм «За чем пойдёшь, то и найдёшь». Режиссёр: Марина Чувайлова - Анимационный фильм «Школа развития». Режиссёр: Анастасия Соколова - Документальный фильм «Община». Режиссёры: Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва - Документальный фильм «Партизан Василь». Режиссёр: Наталья Саврас Театрa - Спектакль «Сильва», Свердловский театр музыкальной комедии - Спектакль «Восемь», Екатеринбургский государственный театральный институт - Спектакль «Демидовы. Версия», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибирякаa - Цикл моноспектаклей «Хомо Чудикус» и «Человек на часах», Свердловский государственный театр драмы - Спектакль «Близость», Свердловский государственный театр драмы - Мюзикл для детей «Кот в молоке», «Живой театр» - Данс-спектакль «Каменный Бажов», Екатеринбургская академия современного искусстваa - Цикл из 12 программ: «Международное творческое рукопожатие»,«Бенефис», «Зал старых мастеров», радиоспектали, «Театр слова». Изобразительное искусство - Серия графических произведений «По Уралу». Художник: Владимир Лузин - Серия живописных работ «Победе 75!». Художник: Владимир Тютюев - Ювелирный гарнитур «Каслинский павильон». Ювелир: Алексей Попов - Поднос-панно «Триумф Победы». Авторский коллектив - Живописный проект «Русское поле». Художник: Александр Алексеев - Серия живописных работ «Никто не забыт, ничто не забыто». Художник: Роман Абдуллин Музыка - Концертная программа «Берегите Россию». Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина - Серия благотворительных концертов в культурно-просветительском центре «Царский». - Авторский коллектив.a Цикл концертов: песни (гражданского звучания) и романсы Д.И. Зориной. Авторский коллектив. За значительный вклад в развитие культуры и искусства - Владимир Иванович Горячих - Леонард Александрович Гусев - Владимир Георгиевич Попов