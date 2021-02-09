Лиза Монеточка рассказала о своей свадьбе и первом опыте в кино на шоу Урганта

В завершение программы Лиза и Семён исполнили отрывок песни из нового фильма. Фото: шоу "Вечерний ургант" от 08.02.2021

Уральская певица Лиза Монеточка вновь стала гостем шоу "Вечерний Ургант". Артистка рассказала о своей свадьбе с продюсером Витей Исаевым, а также о своём дебюте в фильме "Родные" режиссёра Ильи Аксёнова.

Лиза Монеточка показала зрителям обручательное кольцо с надписью "Ослепли от любви". Её муж Витя Исаев сидел в зале. Напомним, что в октябре 2020 года Монеточка также в эфире "Вечернего Урганта" призналась в романе с продюсером. Замуж певица вышла 26 декабря в Сочи. Иван Ургант поинтересовался у девушки, что сложнее - быть женой или киноактрисой.

Лиза ответила: "Быть женой очень легко и приятно. По крайней мере этот первый месяц. Говорят, потом будет сложнее". Стало известно, что Монеточка звала на свадьбу Ивана Урганта, однако он на торжестве не был. Зато на свадьбу пришёл актёр Сергей Барунов. Артистка назвала его киноотцом и раскрыла секрет о том, что они вместе записали песню и клип - кавер на "Белые розы".

Фото: шоу от 8.02.2021

Вместе с Лизой на шоу пришёл актёр Семён Трескунов, также снявшийся в картине. Они сыграли брата и сестру - Настю и Саню. "Настя с детства пишет песни на синтезаторе, а Саня - прораммист, умник", - рассказали о своих героях артисты.

"Папа купил мне первый синтезатор, и такая же сцена есть в фильме. Когда я увидела это в сценарии, я подумала, что это списано из моей жизни", - рассказала Лиза Монеточка. Она также призналась, что месяц съёмок был для неё испытанием.

По сюжету отец семейства решил исполнить свою мечту и отправился через всю Россию выступать на Грушинский фестиваль с семьёй. "Жизнь вынуждает пересмотреть отношения в семье", - охарактеризовала сюжет картины Лиза Монеточка. Она сообщила, что с Семёном они познакомились на съёмках и подружлись.

В завершение программы Лиза и Семён исполнили отрывок песни из нового фильма.