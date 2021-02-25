Объявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области в трёх культурных сферах

Лауреаты премии губернатора Свердловской области в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах получат по 60 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Стали известны лауреаты премии губернатора Свердловской области за 2020 год в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах. За премию боролись 54 соискателя.

По данным департамента информполитики региона, в каждой номинации были выбраны по четыре лауреата – деятеля культуры или коллектива. Они все получат по 60 тысяч рублей.

♦ В культурно-досуговой сфере отмечены:

директор ДК Среднеуральска Нина Котенева ;

; директор Сладковского культурно-досугового центра Слободо-Туринского муниципального района Надежда Новикова ;

; руководитель коллектива самодеятельного искусства Центра культуры и досуга посёлка Баранчинский Кушвинского ГО Гульнара Веселова ;

; руководитель студии декоративно-прикладного искусства ДК им. Романенко Сысертского ГО Ольга Тимофеева.

♦ В библиотечной сфере:

замдиректора по инновационно-методической работе и маркетингу "Публичной библиотеки" Новоуральского ГО Марина Криворучко ;

; заведующая Ощепковской поселковой библиотекой "Библиотечно-информационного центра" Пышминского ГО Ирина Язовских ;

; авторский коллектив проекта "Создание инновационной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи" "Центральной городской библиотеки" Нижнего Тагила;

авторский коллектив проекта "Библиотека – центр чтения и творческого роста" районной детской библиотеки" "Библиотечно-информационного центра" Пышминского ГО.

♦ В музейной сфере:

авторский коллектив Верхнепышминского исторического музея за экспозицию "Город у Медной реки";

авторский коллектив Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. Самойлова за культурно-просветительский проект творческой лаборатории "Ето верблютЪ";

авторский коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств за издание "Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом";

президент Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова.

Ранее "Областная газета" рассказывала о лауреатах губернаторской премии в музейной, культурно-досуговой и библиотечной сферах в 2019 году.