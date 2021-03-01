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Культура
1 марта 2021, 18:57

В кинотеатрах Свердловской области увеличили заполняемость до 75%

кинотеатр

Посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области концертным залам, филармония, театрам и кинотеатрах разрешили принимать больше гостей. Заполняемость залов увеличена с 50% до 75%.

Соответствующий указ, опубликованный на региональном интернет-портале правовой информации, подписал губернатор Евгений Куйвашев. Согласно изменениям, в учреждениях культуры лимит посетителей увеличен до 75% от вместимости зала.

Кроме того, до 75% от вместимости площадки возможно при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов) на открытом воздухе.

Указом также продлена самоизоляция для людей старше 65 лет. Им и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома до 15 марта.

Напомним, кинотеатры и концертные залы в регионе открылись 9 сентября 2020 года. Однако из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19 проведение культурно-развлекательных мероприятий было разрешено только при 50% заполненности площадки.

Областная газета Свердловской области

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