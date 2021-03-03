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Культура
3 марта 2021, 16:37

Деревянные скульптуры из парка Лесоводов России перевезут в центр Екатеринбурга

общественное пространство

Музей ИЗО совместно с художником Александром Баженовым обсуждается эскиз общественного пространства. Фото: проект общественного пространства.

В Екатеринбурге ведётся подготовка к открытию нового общественного пространства. На площадке рядом с фондохранилищем (ул. Вайнера,16) планируется установить скульптуры художника свердловского андерграунда Валерия Гаврилова.

Скульптурная группа "Освобождение человека", рассказывающая об истории Урала со времён Геродота до наших дней, была выполнена в 1976 году. Сейчас она находится в парке Лесоводов России.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО, установка скульптур включена в проект благоустройства территории. Однако финансирования на перенос работ пока нет.

"Из парка Лесоводов мы сможем забрать скульптуры только тогда, когда появится финансирование", –  уточнили изданию, добавив, что деревянные работы подлежат реставрации. Этим займётся музей. Учреждение культуры также возьмет на себя обязательства о сохранности работ Гаврилова.

Сейчас ведутся подготовительные работы и подготовка мест для экспонатов. В планах пройти этап общественных слушаний и узнать мнение горожан.

Предполагается, что открытие нового городского общественного пространства произойдёт не ранее, чем летом 2022 года. Оно будет работать с конца весны до начала осени. В частности, там будут предусмотрены пространства для проведения акций стрит-арта. Совместно с художником Александром Баженовым обсуждается эскиз стены под граффити.

Фото: проект общественного пространства
Одна из скульптур, расположенных в парке Лесоводов России. Фото: Нина Георгиева

Областная газета Свердловской области

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