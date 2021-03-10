От коронавируса умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

При госпитализации в феврале состояние артистки оценивалось как стабильно тяжёлое. Поражение лёгких составляло 75%. Фото: Владимир Мержевич

В Москве скончалась народная артистка РСФСР, композитор, пианистка, певица, почётный гражданин Свердловской области Людмила Лядова в возрасте 95 лет. В феврале её госпитализировали с коронавирусом в больницу №52.

О том, что Людмила Лядова скончалась 10 марта, РИА Новости сообщила её бывший администратор Галина Горбенко. При госпитализации в феврале состояние артистки оценивалось как стабильно тяжёлое. Поражение лёгких составляло 75%.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

Людмила Лядова является уроженкой Свердловска. 29 марта она бы отметила 96-летие. С 95-летием уральского композитора в прошлом году поздравлял губернатор Свердлоской области Евгений Куйвашев. Лдмила Лядова окончила Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского. В 1946 году создала дуэт с Ниной Пантелеевой, вместе они получили звание лауреатов 2-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Композиции её авторства - "Когда-нибудь", Чудо-песенка", Парамарибо", "Она о нём печалится". Песни нашей землячки исполняли Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль. В 2015 году Людмиле Лядовой было присвоено звание "Почётный гражданин Свердловской области". Тогда в беседе с "Областной газетой" она тепло вспоминала родной город. Лядова является заслуженным деятелем искусств РСФСР, народной артисткой РСФСР. В её копилке наград значатся ордена Дружбы, Почёта, а также "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

В России коронавирусом с начала пандемии заразились 4,3 миллиона жителей. 3,9 миллиона человек вылечились, почти 90 тысяч - скончались.