Народная артистка России Ирина Алфёрова отмечает 70-летие

Одной из больших ролей в копилке Алфёровой стала Констанция Бонасье в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Фото: кадр из фильма.

Сегодня, 13 марта, актрисе театра и кино, народной артистке России Ирине Алфёровой исполняется 70 лет. С юбилеем её поздравили Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

"Вы состоялись в актёрской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей – и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители", – говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Владимир Путин пожелал Ирине Алфёровой творческих успехов и благополучия.

К поздравлениям присоединился Михаил Мишустин. Он отметил яркую и неповторимую игру актрисы в разных амплуа, а также пожелал ей неиссякаемой энергии, новых проектов и здоровья. Текст его телеграммы был опубликован на сайте Правительства РФ.