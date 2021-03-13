Народная артистка России Ирина Алфёрова отмечает 70-летие

Сегодня, 13 марта, актрисе театра и кино, народной артистке России Ирине Алфёровой исполняется 70 лет. С юбилеем её поздравили Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
"Вы состоялись в актёрской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей – и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители", – говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Владимир Путин пожелал Ирине Алфёровой творческих успехов и благополучия.
К поздравлениям присоединился Михаил Мишустин. Он отметил яркую и неповторимую игру актрисы в разных амплуа, а также пожелал ей неиссякаемой энергии, новых проектов и здоровья. Текст его телеграммы был опубликован на сайте Правительства РФ.
Досье
Ирина Алфёрова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске, в неактёрской семье.
По окончании средней школы отправилась в Москву поступать в ГИТИС. По результатам вступительных испытаний была зачислена на курс Владимира Дудина. В кино дебютировала будучи студенткой. Свои первые роли она сыграла в фильмах "Алексеич", "Учитель пения".
Позже участвовала в съёмках телеэпопее "Хождение по мукам", где сыграла одну из главных ролей – Дашу Булавину. Эта работа сделала Алфёрову знаменитой. Следующей большой ролью в кино стала Констанция Бонасье в приключенческом фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Помимо съёмок в фильмах, в копилке актрисы работы в театре.
В 2007 получила почётное звание "Народный артист РФ" – за большие заслуги в области искусства. Кроме того, есть Орден Дружбы и Орден Почёта.