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Культура
13 марта 2021, 14:26

Народная артистка России Ирина Алфёрова отмечает 70-летие

Д’Артаньян и три мушкетера

Одной из больших ролей в копилке Алфёровой стала Констанция Бонасье в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Фото: кадр из фильма.

Сегодня, 13 марта, актрисе театра и кино, народной артистке России Ирине Алфёровой исполняется 70 лет. С юбилеем её поздравили Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

"Вы состоялись в актёрской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей – и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители", – говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Владимир Путин пожелал Ирине Алфёровой творческих успехов и благополучия.

К поздравлениям присоединился Михаил Мишустин. Он отметил яркую и неповторимую игру актрисы в разных амплуа, а также пожелал ей неиссякаемой энергии, новых проектов и здоровья. Текст его телеграммы был опубликован на сайте Правительства РФ.

Досье

Ирина Алфёрова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске, в неактёрской семье.

По окончании средней школы отправилась в Москву поступать в ГИТИС. По результатам вступительных испытаний была зачислена на курс Владимира Дудина. В кино дебютировала будучи студенткой. Свои первые роли она сыграла в фильмах "Алексеич", "Учитель пения".

Позже участвовала в съёмках телеэпопее "Хождение по мукам", где сыграла одну из главных ролей – Дашу Булавину. Эта работа сделала Алфёрову знаменитой. Следующей большой ролью в кино стала Констанция Бонасье в приключенческом фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Помимо съёмок в фильмах, в копилке актрисы работы в театре.

В 2007 получила почётное звание "Народный артист РФ" – за большие заслуги в области искусства. Кроме того, есть Орден Дружбы и Орден Почёта.

Областная газета Свердловской области

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