Темы дня

Культура
15 марта 2021, 13:51

«Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге планируют открыть 1 июля

«Эрмитаж-Урал»

«Эрмитаж-Урал» хотят открыть в день начала эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 году. Фото: Алексей Кунилов.

Названа новая дата открытия культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Ожидается, что это произойдёт 1 июля – в день начала эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 году.

Ранее сообщалось, что открытие состоится в апреле. При этом изначально первая выставка была запланирована и вовсе на ноябрь 2020 года. Сроки были перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Мы рассчитываем, что 1 июля состоится открытие центра «Эрмитаж-Урал». Дата связана с началом эвакуации в 1941 году. Эта дата нам кажется очень правильной и символичной», – рассказал глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков ТАСС.

Он также отметил, что с Эрмитажем согласована первая экспозиция. Оборудование для размещения работ уже есть. Сейчас обсуждается дополнительное оборудование, необходимое «для красоты».

Читайте также:

Предстоит перевезти около 16 000 экспонатов: в Екатеринбурге показали реставрационно-хранительский корпус «Эрмитаж-Урала».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.03.2021, 16:20 / Общество
Картографы создали онлайн-карту возраста домов Екатеринбурга
15.03.2021, 15:57 / Культура
На Ural Music Night стартовал набор волонтёров
15.03.2021, 14:59 / Общество
Запретная зона Минобороны РФ в Екатеринбурге может сорвать строительство 500 тысяч "квадратов" жилья
15.03.2021, 14:41 / Общество
Свердловчане высадят 170 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
15.03.2021, 13:52 / Общество
С 1 июля в браузеры на смартфонах и компьютерах начнут предустанавливать российский поисковик