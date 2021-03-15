«Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге планируют открыть 1 июля

«Эрмитаж-Урал» хотят открыть в день начала эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 году. Фото: Алексей Кунилов.

Названа новая дата открытия культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Ожидается, что это произойдёт 1 июля – в день начала эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 году.

Ранее сообщалось, что открытие состоится в апреле. При этом изначально первая выставка была запланирована и вовсе на ноябрь 2020 года. Сроки были перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Мы рассчитываем, что 1 июля состоится открытие центра «Эрмитаж-Урал». Дата связана с началом эвакуации в 1941 году. Эта дата нам кажется очень правильной и символичной», – рассказал глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков ТАСС.

Он также отметил, что с Эрмитажем согласована первая экспозиция. Оборудование для размещения работ уже есть. Сейчас обсуждается дополнительное оборудование, необходимое «для красоты».

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