Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития библиотек в России

Стратегия подразумевает внедрение цифровых технологий, оснащение библиотек качественным Интернетом и привлечение молодых специалистов. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года. Она подразумевает внедрение цифровых технологий, оснащение библиотек качественным Интернетом и привлечение молодых специалистов.

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, помимо печатных книг, библиотеки будут пополняться цифровыми изданиями и документами. Планируется создание цифровых платформ, которые объединят музейные, библиотечные и архивные информационные системы, а также оснащение библиотек современными программными комплексами.

Кроме того, государство будет развивать данную отрасль, привлекая молодых сотрудников и повышая квалификацию действующих работников. В рамках этого направления запустят новые программы по дополнительному образованию и переподготовке специалистов, расширят механизмы целевого обучения, подготовят комплекс мер для привлечения молодых работников и создадут систему мониторинга потребности кадров в библиотечной отрасли.

Стратегия развития коснётся всей библиотечной сети России, в том числе муниципальных, федеральных, научных, ведомственных, специализированных и частных библиотек. О необходимости модернизации отрасли Михаил Мишустин сообщил во время заседания Правительства РФ 11 марта.

"Цель Стратегии – создание условий для устойчивого развития библиотечной сети в стране. В настоящее время на всей территории России работают более 100 тысяч библиотек, они участвуют в социальной и культурной жизни людей, а многие из них превратились в центры интеллектуального развития и досуга", – говорил ранее премьер-министр.

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