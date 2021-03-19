Соло для профсоюза с «ансамблем»

Уральская государственная консерватория располагается в первом каменном доме Екатеринбурга, построенном в 30-е годы XVIII века Фото: Алексей Кунилов

Представительная делегация межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» побывала в Екатеринбурге и провела пресс-конференцию, посвящённую ситуации в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского.

Помимо сразу двух сопредседателей организации Павла Кудюкина и Андраника Арутюнова, в пресс-конференции приняли участие её екатеринбургские представители – члены центрального совета профсоюза Дмитрий Трынов и Марина Лордкипанидзе из Уральского федерального университета, а также заместитель председателя первичной организации «Университетской солидарности» в Уральской государственной филармонии Светлана Мусафина. Кроме них и журналистов, в зале присутствовали десятка полтора других сотрудников консерватории (в том числе члены учёного совета), которые были как за, так и против действующего ректора Валерия Шкарупы. Взявший на себя функции распорядителя Андраник Арутюнов с лёгким пренебрежением назвал присутствующих оппонентов «ансамблем» (после его признания в том, что в музыке он не разбирается и вообще слуха не имеет, это выглядело довольно комично).

Мероприятие вообще получилось «весёлым» – профсоюзный «квинтет» (если уж продолжать в музыкальной терминологии) вывалил изрядный ворох претензий к ректору, назвал его при этом феодалом и самодуром. Если не вдаваться в дебри различных пунктов и статей, которыми участники пресс-конференции жонглировали с завидным профессионализмом, то основные претензии к ректору Шкарупе таковы: увольнение заслуженного профессора Сергея Белоглазова (лидера консерваторской «Университетской солидарности»), невыплата в полном объёме зарплаты, и два признанных судом незаконными выговора доценту Светлане Мусафиной (также активному члену профсоюза), и организованная за ней слежка, низкая зарплата концертмейстерам, из-за которой образовался дефицит кадров на этой позиции. И, уж простите за расхожий штамп, но настоящая вишенка на торте – в консерватории не выполняются «майские указы» Владимира Путина, согласно которым зарплата в вузе должна была увеличиться вдвое.

Безобразие? Вроде бы и спорить не о чем. Вот только у взявшего затем слово проректора УГК по учебной работе Григория Резникова на эти события иной взгляд. У профессора Белоглазова завершился пятилетний срок пребывания в должности профессора, за который он не отчитался, и не подавал заявления на новый конкурс. Доцента Мусафину попросили предоставить данные отчёта по основному месту работы в музыкальном училище, чтобы исключить двойную оплату за одно и то же («Вы бы ещё справку от гинеколога попросили», – тут же отреагировала Мусафина), выговор ей объявили за двухнедельное отсутствие на рабочем месте и самовольный перенос занятий, причём «задним числом», а суд признал их незаконными только потому, что г-жа Мусафина не расписывалась в документе, в котором бы разъяснялось, что на работу ходить надо. К слову, слежкой она назвала запрос информации с камер видеонаблюдения о том, приходила ли она на работу.

– Что касается концертмейстеров, то такая проблема действительно есть, – рассказал уже после пресс-конференции Григорий Резников. – Но это не к ректору вопрос, а к министерству культуры. Валерий Дмитриевич (Шкарупа. – Прим. «ОГ») наоборот уже много лет ставит эту проблему на совещаниях в Москве, он давно предупреждал, что рано или поздно мы столкнёмся с нехваткой концертмейстеров. В министерстве культуры лично мне говорили: деньги на доплаты концертмейстерам есть, но нет разрешения на это от Министерства труда.

Сторонники ректора Шкарупы не отрицают, что какие-то нарушения действительно имели место (и отдают должное поднаторевшим в судах оппонентам, которые выигрывают дела зачастую при помощи юридической казуистики). Но в большей степени они считают выступления «Университетской солидарности», которые продолжаются уже три-четыре года, попыткой создать бурю в стакане воды и разрекламировать свой профсоюз.

Моё личное впечатление от всей этой истории – обе стороны, как продавцы яблок на южном рынке, выставляют свой товар румяным боком, скрывая то, что покупателю видеть не следует. Вполне допускаю, что прекрасный музыкант Валерий Шкарупа – не самый сильный менеджер, но это не означает, что профсоюз автоматически во всём прав. Могу ошибаться. Но мне кажется, что если бы не вмешательство «Университетской солидарности», все разногласия можно было бы решить гораздо проще, поскольку профсоюз здесь выступает в роли провокатора, занимается не тушением пожара, а его разжиганием, втягивая стороны во всё новые и новые суды. Сейчас профсоюз требует от Министерства культуры России увольнения Шкарупы.

Свой нынешний пост Валерий Шкарупа занимает с декабря 2010 года. Вначале был назначен федеральным Министерством культуры исполняющим обязанности ректора УГК после увольнения его предшественника Шауката Амирова. Через год Шкарупа был избран ректором большинством голосов (147 из 163) на конференции, в феврале 2017 года 130 делегатов конференции (восемь были против) продлили его полномочия ещё на пять лет.

Таким образом, менее чем через год предстоят новые выборы ректора, и 62-летний Валерий Шкарупа по закону может в них участвовать (пребывание в должности ректора сейчас ограничено 70-летним возрастом и тремя сроками). На данный момент публично заявили о своей принадлежности к «Университетской солидарности» четверо бывших и нынешних сотрудников, но они уверяют, что всего их двадцать (остальные скрываются, так как опасаются репрессий). Но для победы всё равно маловато.

Досье «ОГ» Профсоюз «Университетская солидарность» был зарегистрирован в июле 2013 года. Согласно данным, размещённым на официальном сайте организации, отделения профсоюза существуют в девяти высших учебных заведениях в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Ханты-Мансийске и Екатеринбурге (в Уральском федеральном университете и Уральской государственной консерватории).

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