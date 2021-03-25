Культуру выручит партнёрство

Эксперты убедили присутствующих в эффективности государственно-частного партнёрства Фото: Павел Ворожцов

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», – мудро заметил однажды Николай Некрасов. Но чтобы стать полноценным гражданином, желательно иметь хотя бы элементарные представления не только о поэзии, но и о культуре вообще.

Проблемам развития образования в сфере культуры была посвящена научно-практическая конференция «Детская школа искусств: ТОП-формат. Новые коммуникации», прошедшая в Екатеринбурге. По словам организаторов, в модном сейчас режиме онлайн за работой конференции следили в четырёх десятках регионов России.

В 2021 году системе художественного образования Екатеринбурга исполняется 90 лет – первая художественно-промышленная школа была открыта в нашем городе в 1931 году по инициативе преподавателя Свердловского музыкального училища, а позднее и первого директора Свердловской консерватории (ныне – УГК имени Мусоргского) Маркиана Фролова. И за почти вековую историю сформировалась уникальная система начального художественного образования, сочетающая традиции и новации.

– Сегодня творческое мышление, которое прививают своим ученикам в детских школах искусств, помогает в решении самых разных задач, в том числе и в бизнесе, – обосновал необходимость развития системы детских школ искусств (ДШИ) начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. – Так что творческое воспитание – это залог наших будущих успехов не только в культуре, но и в экономике.

Одна из самых любопытных тем, обсуждаемых на конференции, – «использование государственно-частного партнёрства для усовершенствования и развития инфраструктуры объектов системы художественного образования».

Перевести эту формулировку на доступный всем язык можно примерно так. В Екатеринбурге есть 37 детских школ искусств (музыкальных, художественных, хоровых, театральных), в которых обучаются почти 18 тысяч горожан. При этом двенадцать из них ютятся в маленьких кабинетах в общеобразовательных школах, восемь находятся в жилых домах (что по понятным причинам не всегда нравится жильцам), ещё двенадцать детских школ искусств располагаются в бывших помещениях детских садов, яслей, поликлиник, начальных или вечерних школ, некоторые соседствуют с продуктовыми магазинами и предприятиям общепита. Так что динамично развивающийся город нуждается в новых современных зданиях для начального образования в области искусства, но денег на их строительство в бюджете нет.

В таких случаях может помочь государственно-частное партнёрство. В преимуществах этого относительно нового для России инструмента (наиболее востребован он стал уже в XXI веке) присутствующих убеждали пять экспертов. Но ещё более убедительным было включение из Якутска, где социальные объекты строятся благодаря государственно-частному партнёрству правительства Республики Саха (Якутия) с компанией «Газэнергомонтаж». Когда директор недавно построенной в Якутске ДШИ №2 Сергей Лебедев рассказывал о своём хозяйстве (пять тысяч квадратных метров площадей, рояли и фортепиано от лучших мировых производителей), зал только восторженно всхлипывал. «Для сравнения: в Екатеринбурге средняя площадь помещений ДШИ – 300 квадратных метров», – усилил эффект от слов якутского онлайн-гостя Илья Марков.

Самый яркий пример государственно-частного партнёрства в этом направлении в Екатеринбурге – это жилой комплекс «Культура» на улице Советской, возведённый на месте находившегося в аварийном состоянии Дома детства и юношества. В ноябре прошлого года на двух его этажах открылась Детская школа искусств №2, в которой занимаются 1500 человек. В то же время острая нехватка такой школы ощущается в Академическом микрорайоне.

Вряд ли стоит здесь приводить все тонкости государственно-частного партнёрства, тем более, что форм и нюансов существует множество. Инструмент, судя по всему, действительно эффективный, но считать его панацеей от всех бед тоже вряд ли стоит. При его использовании тоже стоит включать здравый смысл. Вспоминаются первые перестроечные конференции, когда собравшиеся с энтузиазмом говорили, что теперь, когда нет твердолобых партократов, уж они-то, люди адекватные, смогут обо всём договориться. Прошло добрых 35 лет, но договориться порой не получается до сих пор. Вернее, к примеру, заранее обсудить, что, где и зачем строить, чтобы не получилось как в случае, рассказанном одним из экспертов, представителем компании «УГМК-Застройщик» Евгенией Хохловой: в построенном жилом доме предусмотрели помещение под магазин площадью в 600 квадратных метров, а потом выяснилось, что арендатору нужно 800.

В этом, пожалуй, и состоит главная польза от случившегося на конференции обсуждения. Все премудрости государственно-частного партнёрства на слух вряд ли многие способны уловить, но то, что представители областной и городской власти, потенциальные инвесторы и застройщики обменялись своим видением ситуации и изъявили готовность заранее обсуждать конкретные детали, внушает оптимизм.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков объявил, что в планах городских властей в ближайшие пять лет построить в Екатеринбурге три новые детские школы искусств. Идея хорошая, осталось её реализовать.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Приветственное слово заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко Фото: Павел Ворожцов

К участникам конференции обращается уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков Фото: Павел Ворожцов

Обилие новых слов и понятий не смутило собравшихся в Центре культуры «Урал» представителей ДШИ Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов