День культуры с Президентом

Владимир Путин пообещал, что после сделанной прививки будет расширять географию встреч, посетит и учреждения культуры. Фото: Кремлин.ру

В День работника культуры в режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с лауреатами премий Президента Российской Федерации молодым деятелям культуры и премий Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019–2020 годы.

Встреча продлилась без малого два часа, и кроме благодарностей главе государства за высокие награды почти все лауреаты говорили и о каких-то близких им проблемах, и о возможных путях их решения. По большому счёту речь шла о том, что точечная помощь культуре, которая осуществляется в том числе и при помощи президентских грантов, это очень хорошо, но назрела необходимость выработки комплексной, системной государственной политики протекционизма в области культуры.

К примеру, старший преподаватель кафедры теории музыки и композиции Казанской государственной консерватории Эльмир Низамов поднял проблему отсутствия системной поддержки композиторов, а также недостаточного внимания к музыке национальных композиторов, которая редко звучит на федеральных каналах. Пианист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Олег Аккуратов (исполнитель гимна сочинской Паралимпиады на церемонии закрытия) говорил о том, что в России мало нот по системе Брайля.

Участники встречи выступили с инициативой провести в 2022 году Год народной культуры и нематериального культурного наследия. Директор Белгородского государственного центра народного творчества Максим Шапошников также обратил внимание президента на то, что в рамках нацпроекта «Культура» тратить выделяемые средства на капитальный ремонт могут только сельские учреждения культуры, тогда как в этом остро нуждаются и те, которые находятся в городах. Министр культуры России Ольга Любимова добавила, что сейчас готова проектно-сметная документация на 10 миллиардов рублей по городским домам культуры. Президент поручил проработать этот вопрос вместе с регионами, чтобы разделить нагрузку.

Уроженец Нижнего Тагила, в прошлом председатель Свердловского областного совета пионерской организации и ведущий на Свердловском телевидении, а ныне – директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Александр Школьник предложил рассмотреть вопрос усиления господдержки разработок, которые находятся на стыке культуры и современных технологий (существующие президентские гранты предназначены только для некоммерческих организаций). А знакомый телезрителям старшего поколения как создатель телешоу «Оба-на!» Игорь Угольников поднял проблему достоверности исторических событий на киноэкране. Он предложил поддерживать не весь российский кинематограф, а только достойные фильмы, «которыми мы бы могли гордиться сами и которые поражали бы мирового зрителя», пополняли сокровищницу отечественного кинематографа.

О проблемах библиотек говорила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина: об отсутствии в фондах современной детской литературы, о том, что дети в любой точке страны должны иметь равный доступ к книгам: «От того, какие книги у нас читают дети, будет зависеть то, кто будет жить и работать в нашей стране через десять, пятнадцать и двадцать лет».

Президент, слушая участников встречи, делал себе пометки и пообещал дать поручения по всем пунктам детально разобраться.

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Встреча Путина с лауреатами премий президента в области культуры 25.03.2021. Фото: Кремлин.ру