Скульптуру медведя Гриши в Екатеринбурге перенесли на новую площадку

По словам организаторов, новое место Гриши будет привлекать к скульптуре ещё больше внимания. Фото: Павел Ворожцов.

Пятиметровая скульптура медведя Гриши в Екатеринбурге переехала на новое место - к бывшему кинотеатру "Салют" (ул. Толмачёва, 12). Ранее арт-объект московского художника Андрея Бартенева находился на стилобате Ельцин Центра.

Напомним, что деревянный медведь Гриша появился возле Ельцин Центра в конце сентября 2020 года. Как сообщают организаторы уральского фестиваля паблик-арта "ЧӦ", эта локация была выбрана совместно с Андреем Бартеневым, и она лучше всего сочеталась с оформлением скульптуры. Однако из-за того, что на этой площадке проходят многочисленные фестивали и мероприятия, скульптуру было решено перенести.

По словам организаторов, новое место Гриши будет привлекать к скульптуре ещё больше внимания.

"Центр города, да и ещё художников разных притягивает. Только представьте, сколько снимков с медведем в баранку мы увидим в инстаграмах этой весной!" - говорится в сообщении, опубликованном на странице фестиваля в Instagram.

Медведь Гриша стал первым арт-объектом на уральском фестивале паблик-арта "ЧӦ". Андрей Бартенев создал скульптуру, чтобы преобразить и дополнить визуальный облик Ельцин Центра, добавить необычную деталь в контекст архитектурного разнообразия Екатеринбурга.

Сам художник признавался, что образ большого, но милого мишки пришёл к нему из детства. По словам Андрея Бартенева, созданный им персонаж очень любит баранки, поэтому на туловище медведя изображена цепь из колец.

Фестиваль паблик-арта "ЧӦ", организатором которого выступает "Атомстройкомплекс", стартовал в сентябре прошлого года.

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