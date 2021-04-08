Запись в школы искусств Екатеринбурга стартует 15 апреля

Итоговое решение о приёме ребёнка в школу искусств принимается на основании индивидуального отбора. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге приёмная кампания в школы искусств стартует с 15 апреля. Записать детей в кружки и секции родители смогут до 25 мая.

В связи с действующими ограничительными мерами по COVID-19 подать заявление на зачисление ребёнка в первый класс муниципального ДШИ предлагается через портал госуслуг. Также есть возможность записи через ЦМУ и МФЦ.

Далее будет составлен перечень претендентов. Итоговое решение о приёме ребёнка в школу искусств принимается на основании индивидуального отбора, уточняют в Управлении культуры горадминистрации.

Отмечается, что услуга «Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств» станет доступна на Едином портале госуслуг с 00:00 15 апреля. Пошаговая инструкция подачи документов размещена тут.

Напомним, в прошлом году из-за действующего режима самоизоляции учреждения допобразования перенесли сроки приёмной кампании. Запись началась в конце апреля.