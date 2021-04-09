В Екатеринбурге выбирают Главную бабушку-2021

На звание главной бабушки претендуют 38 екатеринбурженок. Фото: Галина Соловьёва.

В столице Урала стартовал конкурс "Главная бабушка Екатеринбурга". За титул борются 38 горожанок от 45 до 73 лет.

В эти минуты в ЦК "Урал" началось финальное шоу конкурса. Чтобы подготовиться к выходу на сцену, претендентки посещали занятия по дефиле, психологии, вокалу и танцам.

"Участницы конкурса: добрые, мудрые, красивые и жизнерадостные мамы и бабушки, которые воспитали не одного, а двоих, троих, четверых детей и с удовольствием помогают в воспитании уже и внуков, а кто-то и правнуков. Среди них, действительно есть бабушки, на которых должно ровняться наше подрастающее поколение", – рассказала организатор конкурса Марина Степура.

Ещё раз взглянуть на всех участниц и проголосовать можно тут.

Добавим, организаторы конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга" уже проводили подобные мероприятия. Так, в прошлом году выбрали "Главную маму Екатеринбурга", "Главную маму Урала" и победительницу конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса".