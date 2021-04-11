В Екатеринбурге выбрали Главную бабушку-2021

Оксана Викторова стала Главной бабушкой Екатеринбурга-2021. Фото: организаторы конкурса.

В уральской столице выбрали Главную бабушку города. Финал конкурса красоты состоялся в центре культуры "Урал".

На финале красавицы представили творческий выход с внуками, дефиле в платьях, а также музыкальный номер. Бабушек поддерживали зрители в зале и те, кто следил за мероприятием через Instagram. В соцсети была организована прямая трансляция.

Всего за титул боролись 38 екатеринбурженок от 45 до 73 лет. Победительницей стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки.

Двумя вице-бабушками стали учитель начальных классов Лада Попова (четыре ребёнка и семь внуков) и психолог Татьяна Мерзлякова (четыре ребёнка, шесть внуков и одна правнучка). Ещё раз взглянуть на всех участниц можно тут.

Добавим, организаторы конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга" уже проводили подобные мероприятия. Так, в прошлом году выбрали "Главную маму Екатеринбурга", "Главную маму Урала" и победительницу конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса".