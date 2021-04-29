«Ночь музеев» в Екатеринбурге объединит на одной площадке несколько фестивалей

Посетители "Ночи музеев" смогут увидеть множество удивительных артефактов. Фото: Павел Ворожцов

Главной площадкой проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге станет пространство культурного центра «Эрмитаж-Урал». Она объединит в музейном формате такие фестивали как Ural Music Night, «Безумные дни», «Кинопроба» и другие.

Организаторы проекта рассказали, что главная площадка на Вайнера, 11 получила название «Музей городских фестивалей». Гостям представят интересные артефакты, предложат экскурсионную программу по музею и позволят побывать в культурном центре «Эрмитаж-Урал» ещё до его официального открытия.

Отметим, что Информационный центр проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге начнёт работу здесь же, на Вайнера, 11, 14 мая. Здесь можно будет приобрести «единый билет», задать вопросы консультантам и получить всю необходимую информацию о программах культурного мероприятия.

Стоимость «единого билета» составит 300 рублей. Он даст возможность посетить любые пять площадок на выбор из представленного списка. Билет можно будет приобрести в инфоцентре 14 и 15 мая, а также в кассах Музея истории Екатеринбурга, фотографического музея «Дом Метенкова», «Ельцин-Центра», центра фотографии «Март», музейного центра «Гамаюн», Объединённого музея писателей Урала и в Водонапорной башне.

Всего в этом году в «Ночь музеев» двери для посетителей откроют 150 выставочных пространств столицы Урала. Среди них будет множество новых площадок. Акция состоится 15 мая.

Специально для юбилейной «Ночи музеев в Екатеринбурге» музеи из других городов записали мини-экскурсии по своим экспозициям в видеоформате. Как писала «Областная газета», первые ролики уже можно посмотреть на сайте акции, во вкладке «Прогулки по музеям России».