Подписчики «Областной газеты» могут выиграть билеты на семейный мюзикл

Фото Василисы Зарубиной

«Областная газета», музыкальный театр «Верона» и продюсерский центр TVERDAY© проводят совместную акцию к Международному дню защиты детей. Мы разыгрываем среди многодетных семей, которые подписаны на «ОГ», билеты на молодёжный мюзикл «Василиса» (6+). Он пройдёт на площадке Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» 26 мая.

Мюзикл «Василиса» – это новое прочтение всем знакомой русской народной сказки о Василисе Прекрасной, и ее переосмысление через современную танцевальную, хип-хоп и поп-музыку.

Наши дни. Василиса, как множество подростков, обожает рисовать фантастических персонажей в своем скетчбуке и отрываться под крутую музыку. Она вынуждена уживаться с мачехой, на которой женился ее отец после смерти мамы. Устав от споров и мачехиных нравоучений, Василиса закрывается в своей комнате, находит старую книгу со сказками и погружается в чтение. И вдруг ее скетчи оживают…